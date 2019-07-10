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Назван лучший футболист на международной арене

11.07.2019 08:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим международным футболистом года по версии премии ESPY. Футболистка американской сборной по футболу Алекс Морган (та, чей жест так оскорбил англичан) получила награду как лучшая спортсменка, пишет РБК.

Капитан сборной Аргентины и нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил премию ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) как лучший международный футболист среди мужчин. Об этом сообщается в аккаунте ESPN FC в Twitter. В 2015 году Месси получал награду как лучший зарубежный спортсмен.

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