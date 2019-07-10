Назван лучший футболист на международной арене

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим международным футболистом года по версии премии ESPY. Футболистка американской сборной по футболу Алекс Морган (та, чей жест так оскорбил англичан ) получила награду как лучшая спортсменка, пишет РБК.

Капитан сборной Аргентины и нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил премию ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award) как лучший международный футболист среди мужчин. Об этом сообщается в аккаунте ESPN FC в Twitter. В 2015 году Месси получал награду как лучший зарубежный спортсмен.