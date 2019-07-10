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В центре Витебска 11 и 13 июля перекроют движение
Источник материала: Tut.by
В связи с мероприятиями «Славянского базара» в центре Витебска 11 и 13 июля на некоторое время перекроют движение транспорта,
11 июля — с 11.15 до 11.45 — движение закроют:
13 июля — с 10.00 до 11.00 — нельзя будет проехать:
Общественный транспорт в это время пустят в объезд.
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Общественный транспорт пустят в объезд.
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