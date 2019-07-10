В центре Витебска 11 и 13 июля перекроют движение

Источник материала: Tut.by

В связи с мероприятиями «Славянского базара» в центре Витебска 11 и 13 июля на некоторое время перекроют движение транспорта, сообщает горисполком.

11 июля — с 11.15 до 11.45 — движение закроют:

на улице Ленина — на участке от улицы Советской до пересечения с Московским проспектом,

на проспекте Фрунзе — на участке от улицы 1-й Доватора до улицы Замковой,

на улицах Замковой, Жесткова, Калинина.

13 июля — с 10.00 до 11.00 — нельзя будет проехать:

по Московскому проспекту — на участке от проспекта Победы до площади Победы,

по проспекту Победы — на участке от проспекта Строителей до Московского проспекта.

Общественный транспорт в это время пустят в объезд.

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