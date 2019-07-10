«Хотелось привить дочерям хороший вкус». Посмотрите на ремонт кухни для многодетной семьи

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . В этот раз оцените, какой ремонт за 15 тысяч рублей с небольшим хозяева закончили пять лет назад.

Пишет читатель Сергей:

— Наш дом без отделки сдали в 2008 году. Все комнаты в квартире отделывали и обставляли долго и вдумчиво. Хотелось привить нашим трем дочерям хороший вкус. Чтобы дома было спокойно и уютно, чтобы дети были уверены, что в этих стенах их любят и ждут.

Что делать с кухней, решали долго. Навещая родственников, соседей и знакомых, мы очень внимательно рассматривали их ремонтные решения и учились на чужих ошибках. Также мы проанализировали массу предложений фирм, отсмотрели кучу идей из фильмов и телепередач. Мечталось о чем-то особенном, но в классическом стиле.



План квартиры

Встраиваемую технику закупали в рассрочку, почти год квартира представляла собой склад с ней.

На фирму «ГеосИдеал» в итоге вышли случайно. Увидели кухню мечты с фасадами из массива на витрине. Сотрудники магазина честно предупредили, что этот вариант — один из элитных и, следовательно, самых дорогих. Но благодаря беспроцентной рассрочке даже с нашими доходами мы смогли себе это позволить.

Заказали светло-зеленый цвет с серебряной патиной: вся наша семья предпочитает радостные, весенние цвета.





К кухне отлично подошли керамогранитная мойка Тeka песочного цвета и смеситель в тон Frap. Исходя из чужого опыта, мы знали, что точечных светильников на потолке или козырьке кухни будет недостаточно. Лента светодиодов — наилучший вариант подсветки рабочей зоны.





Граненое остекление шкафов придает пространству дополнительный шарм. Также можете обратить внимание, что плитка на фартуке у нас искусственно состарена.





Дополнительно мы приобрели обеденную группу в тон и стиль кухни. Сиденья обтянули той же портьерной тканью, что была использована при пошиве штор.

Микроволновая печь Samsung подвешена над столом, над ней — белый LED-телевизор LG.





На полу — линолеум. Обои — моющиеся. Люстру купили итальянскую: это стилизация под уличные фонари начала ХХ века.





Наша кухня нам очень нравится. Получилось, я считаю, даже лучше витринного образца. Теперь уже к нам приходят подсмотреть идеи. Ну и на здоровье! Нам не жалко.





За пять лет после ремонта многое забылось, поэтому привожу приблизительные траты.

Смета:

Бытовая техника 12 120 рублей Мойка 440 рублей Смеситель 70 рублей Плитка с укладкой 550 рублей Стол и стулья 770 рублей Электрика 400 рублей Люстра 180 рублей Шторы 700 рублей Прочие мелочи 100 рублей Итого 15 330 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— У кого самая конкурсная кухня? И почему кухни на заказ все реже достаются тем, кто в них нуждается, а фабричные становятся все более популярной формой индивидуального заказа?

Я думаю, дело в том, что в последние десятилетия современное производство кухонь хоть и продолжает существовать, но при этом постоянно сужается. То, что было доступно обычному человеку раньше, теперь оказывается за пределами досягаемости.

Кухни, где много стекла и алюминия, являются мерилом прогресса, но одновременно они стали частью экономической логики, которая, к сожалению, никак не служит благополучию людей. Результат этого: обычная кухня все ближе по себестоимости к цене «гроба».

Сегодня кухни продаются по цене, которую едва ли назовешь доступной для обычного человека. В каком-то смысле их производство стало частью некой гонки, где пытаются делать дешевле, но продавать максимально дорого.

Вот, например, эта конкурсная кухня, решения которой сами по себе очень традиционны. Когда смотришь на нее, кажется, что хозяева договорились, что ретроэстетика — это лучший для них вариант. Возможно, это был некий их социальный эксперимент в области ремонта и сбережения бюджета. Но если мы посмотрим на кухню, то увидим, что в этот «старомодный вид» встроили «полный фарш». Подавляющее большинство кухонь либо выглядят так же, либо просто отличаются цветом (чаще он белый).

Вероятно, это объясняет, почему фабричные кухни становятся все более популярными. Где фабрика экономит, там потребитель получает возможность заказывать больше.

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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