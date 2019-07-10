Источник материала: Новости Волковыска

В Минске прошла III Церемония награждения Премии «Номер один».

Ежегодная премия «Номер один» - это мероприятие конкурсного характера, основанное на голосовании Потребителей, Жюри и оценки Оргкомитета под контролем Организатора. Премия «Номер один» определяет общественное признание лучшей компании, товара или услуги с присвоением по итогам звания победителя, призера или финалиста в соответствии с рейтингом в каждой номинации.

В этом году премия «Номер один» приобрела небывалый для Беларуси масштаб: 150 победителей, которых выбирали 58 тысяч респондентов – потребителей, экспертов, лидеров мнений и членов оргкомитета. Это самый широкий охват независимого онлайн-голосования на сегодняшний день.

По итогам Премии «Номер один 2019» ОАО «Волковысский мясокомбинат» победитель в номинации «Производитель вареных колбасных изделий №1» и «Производитель сосисок и сарделек №1».

Премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета-2019.

В этом году было введено множество инноваций. Например, впервые была объявлена категория «Открытие года», впервые проведено исследования в регионах Гомеля и Гродно. Также анонсировали запуск нового ежегодного бизнес-форума «Номер один» для участников и победителей премии, предпринимателей и специалистов. Это принципиально новый взгляд на формат проведения подобных мероприятий.

Главным лицам компаний, получивших звание лучших, были вручены памятные награды и дипломы с символикой «Номер один», разработанные известным художником Владимиром Цеслером, из рук непревзойденных ведущих Дмитрия Кохно и Ольги Рыжиковой.

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