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«Трачу на себя тысячи две-три долларов в месяц». Знакомьтесь: Камилла, 21 год, и у нее свой бизнес
Источник материала: Tut.by
«Слишком эмоциональная», «добилась всего за счет родителей», «не умеет мыслить логически» — девушки регулярно сталкиваются хотя бы с одним из этих стереотипов. Что уж говорить о тех, кто занимается бизнесом?
Мы встретились с 21-летней Камиллой Жибулей — основательницей агентства Popcorn Media и курсов «Мама, я SMMщик», — чтобы разрушить парочку стереотипов о бизнесе, возрасте и женщинах. Камилла готова держать удар!
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