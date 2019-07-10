«Трачу на себя тысячи две-три долларов в месяц». Знакомьтесь: Камилла, 21 год, и у нее свой бизнес

Источник материала: Tut.by

«Слишком эмоциональная», «добилась всего за счет родителей», «не умеет мыслить логически» — девушки регулярно сталкиваются хотя бы с одним из этих стереотипов. Что уж говорить о тех, кто занимается бизнесом?