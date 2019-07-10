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Первый в истории. Федерер выиграл 100 матчей на одном мэйджоре

11.07.2019 08:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Швейцарец Роджер Федерер стал первым теннисистом в мире, который выиграл 100 матчей в рамках одного «Большого шлема», сообщает eurosport.


Фото: Reuters

Напомним, вчера Федерер в четырех сетах выиграл у японца Кэя Нисикори в четвертьфинале Уимблдона и одержал свою 100-ю победу на лондонском мэйджоре (турнире Большого шлема).

Второй по этому показателю — Джимми Коннорс (98 побед на US Open), третий — вновь Федерер (97 побед на Australian Open). Учитывая, что Коннорс закончил карьеру еще в 1996 году, рекордам легендарного теннисиста в ближайшем будущем никто не угрожает.

Интересно, что в полуфинале Уимблдона, который состоится завтра, 12 июля, Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который 12 раз побеждал «Ролан Гаррос» и имеет на счету 93 выигранных матча на парижском мэйджоре.

 
 
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