Первый в истории. Федерер выиграл 100 матчей на одном мэйджоре

Источник материала: Tut.by

Швейцарец Роджер Федерер стал первым теннисистом в мире, который выиграл 100 матчей в рамках одного «Большого шлема», сообщает eurosport.



Фото: Reuters

Напомним, вчера Федерер в четырех сетах выиграл у японца Кэя Нисикори в четвертьфинале Уимблдона и одержал свою 100-ю победу на лондонском мэйджоре (турнире Большого шлема).

Второй по этому показателю — Джимми Коннорс (98 побед на US Open), третий — вновь Федерер (97 побед на Australian Open). Учитывая, что Коннорс закончил карьеру еще в 1996 году, рекордам легендарного теннисиста в ближайшем будущем никто не угрожает.

Интересно, что в полуфинале Уимблдона, который состоится завтра, 12 июля, Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который 12 раз побеждал «Ролан Гаррос» и имеет на счету 93 выигранных матча на парижском мэйджоре.