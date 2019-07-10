В Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг АЭС

Конструкция представляет собой сооружение арочной формы длиной 160 метров и с шириной пролета 257 метров, его высота составляет 109 метров, а масса — 31 тысячу тонн. Две половины арки монтировали по отдельности, позже они были соединены и надвинуты на здание энергоблока. Работы по возведению НБК велись с 2008 года — ожидалось, что они закончатся к 2017 году, но сроки сдачи объекта неоднократно переносили.

Общая стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро — за время возведения она возросла в полтора раза. Строительством занимался международный фонд «Укрытие», созданный по инициативе стран «Большой семерки», под управлением Европейского банка реконструкции и развития. Сам ЕБРР перечислил в фонд около 700 миллионов евро, оставшиеся средства были собраны за счет взносов из более чем 40 стран. Россия выделила на строительство НБК 55 миллионов евро, Евросоюз — 431 миллион.





До возведения НБК защиту от выбросов радиоактивных веществ с четвертого энергоблока ЧАЭС обеспечивал саркофаг «Укрытие», возведенный сразу после аварии — в конце 1986 года. Первоначально срок его эксплуатации был рассчитан на 20 лет, позже благодаря неоднократному укреплению конструкций он был увеличен до 2023 года. Главным недостатком саркофага была его негерметичность — общая площадь щелей в нем достигала тысячи квадратных метров.





Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии введения НБК в эксплуатацию заявил о подписании указа о превращении Чернобыля в открытую зону — президент отметил, что это «уберет предпосылки для мелкой коррупции». В частности, теперь регион смогут свободно посещать туристы; также указ отменяет запрет на видеосъемку вблизи АЭС. По словам Зеленского, в ближайшем будущем власти намереваются сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит».