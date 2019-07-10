Трамп поручил чиновникам подготовить девальвацию доллара

Дональда Трамп задавал вопросы о долларе на прошлой неделе в ходе собеседований с Джуди Шелтон и Кристофером Уоллером, которых предложил на должности в совете управляющих Федеральной резервной системы, сообщили источники. Он посетовал, что сильная валюта может охладить экономический бум, который, по его расчетам, должен обеспечить ему второй президентский срок.





Главный экономический советник президента Ларри Кадлоу и министр финансов Стивен Мнучин выступают против каких-либо интервенций США по ослаблению доллара, сообщили источники.





Уоллер, исполнительный вице-президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, сказал Трампу, что члены центробанка не учитывают стоимость доллара при принятии решения по ставкам, сообщили источники. Кадлоу, который принимал участие во встрече в Овальном кабинете, напомнил президенту, что за мониторинг состояния доллара отвечает Министерство финансов.





Пресс-служба Белого дома не ответила на просьбу о комментариях, а представитель Минфина от комментариев отказался.





У Трампа ограниченный выбор способов ослабить доллар. Он мог бы добиться международного пакта с другими крупными экономиками, чтобы ослабить валюту совместными усилиями, но, как сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, такое соглашение не планируется. В качестве другого варианта Мнучин мог бы потребовать вмешательства ФРС, которое осуществил бы Федеральный резервный банк Нью-Йорка, используя средства стабилизационного фонда Минфина и собственные долларовые активы ФРС.