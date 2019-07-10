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Умер народный художник Беларуси Виктор Громыко

11.07.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктор Громыко, Народный художник Беларуси и член Белорусского союза художников, умер 10 июля на 97 году жизни.


Фото: mastaki.by

Прощание с ним пройдет с 12.00 по 14.00 11 июля в зале Института истории Национальной академии наук, сообщает БСХ.

Виктор Громыко родился в 1923 году  в деревне Сеньково в Могилевском районе. После окончания школы учился в Витебском художественном училище. Участвовал в Великой Отечественной войне, входил в подпольную группу Заслонова.

После войны закончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Около 40 лет преподавал в Белорусской академии искусств, был деканом художественного факультета. В 1977−1982 годах возглавлял Союз художников БССР.

В 1991 году получил звание Народного художника Беларуси.  В 2000 году был избран почетным членом Национальной академии наук Беларуси. Награжден орденом Франциска Скорины (2013), медалью Франциска Скорины (1996).


Среди его картин – «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Песня о моем отряде», «Пламя ноября», «Земля», «Красные земли Полотчины». Около 40 его работ находятся в коллекции Национального художественного музея Беларуси, две из них представлены в постоянной экспозиции.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким художника. «Из жизни ушел человек большого таланта, чьим творчеством по праву гордится наша страна. Работы Виктора Александровича, представляющие собой образцы высокого искусства, признаны не только в Беларуси, но и за рубежом», – говорится в сообщении пресс-службы президента.
 
Теги: Витебск
 
 
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Виктор Громыко, Народный художник Беларуси и член Белорусского союза художников, умер 10 июля на 97 году жизни.
 
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