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В Лунинецком районе во время байк-фестиваля разыграют мотоцикл

11.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12−14 июля на озере Шальном в деревне Обруб пройдет байк-фестиваль «ХЗ», сообщает газета «Заря».

В программе — мотопарад с красочным шоу, концерт белорусских, украинских и российских эстрадных исполнителей (хедлайнер мероприятия — группа «Леприконсы»), лотерея с множеством призов, среди которых — мотоцикл.

Для детей приготовили игровую программу.

 
 
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Хедлайнер концертной части фестиваля - группа «Леприконсы».
 
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