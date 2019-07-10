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В Лунинецком районе во время байк-фестиваля разыграют мотоцикл
Источник материала: Tut.by
12−14 июля на озере Шальном в деревне Обруб пройдет байк-фестиваль «ХЗ»,
В программе — мотопарад с красочным шоу, концерт белорусских, украинских и российских эстрадных исполнителей (хедлайнер мероприятия — группа «Леприконсы»), лотерея с множеством призов, среди которых — мотоцикл.
Для детей приготовили игровую программу.
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Хедлайнер концертной части фестиваля - группа «Леприконсы».
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