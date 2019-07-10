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Инфраструктура для велосипедистов и рысь-путешественница. Как гомельчане делают город лучше

11.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что нужно Гомелю для того, чтобы стать лучше? Велоактивист Руслан Джалый считает, что велодорожки. Журналист Евгений Меркис думает, что нужна местная «фишка». А основательницы благотворительного проекта Аня и Саша уверены: городу нужен новый формат волонтерства. В компании смартфона Huawei P30 Pro мы отправились в самый крупный областной центр Беларуси, чтобы познакомиться с местными активистами. Эти люди не сидят сложа руки, а берут на себя ответственность и действуют. О них — в очередном материале проекта «Я изменил город».

Стародавние обряды и рысь для селфи

Имя Евгения Меркиса знакомо, пожалуй, каждому гомельчанину: историк, журналист и блогер в активистском движении уже десять лет. Местным жителям он стал известен в первую очередь благодаря «Толоке» — краеведческой организации, участники которой стремятся сохранять и популяризировать традиционную белорусскую культуру.


— Адзін з асноўных накірункаў нашай дзейнасці — рэканструкцыя традыцыйных абрадаў, — делится Евгений. — Мы ездзім у экспедыцыі, збіраем фальклор, вывучаем старадаўнія звычаі, гульні. І калі мы ладзім тое ж Купалле, то гэта не нейкі там канцэрт з гарэлкай і шашлыком, а свята, набліжанае па сваім выглядзе да таго, як гэта насамрэч святкавалі нашы продкі.

Евгений отмечает: даже те, кто считал, что белорусские традиции — это скучно, после таких праздников кардинально меняют свое мнение.

— Людзям, якія прыязджаюць да нас на Купалле, рэальна дах зносіць! — смеется он. — Бо гэта сапраўды цікава. Тыя ж традыцыйныя гульні ды танцы — гэта наогул найлепшы фітнэс і магчымасць пазнаёміцца з людзьмі або знайсці сабе пару.

Сейчас большую часть свободного времени журналист посвящает урбанистической инициативе Smart Homel, в рамках которой небезразличные гомельчане стараются сделать родной город лучше.


— У нас шмат нявырашаных гарадскіх праблем, — делится Евгений. — І мне здаецца, што роль гараджан у іх вырашэнні вялікая. Трэба альбо патрабаваць неабходнага ад улад, альбо паказваць прыклад і нешта рабіць самастойна. Не чакаць, пакуль усё зробяць за вас. Smart Homel — менавіта пра гэта. Ён з’явіўся, каб зрабіць Гомель камфортным і цікавым як для жыхароў, так і для прыезджых.

Чем конкретно занимаются активисты Smart Homel? Например, помогают решать бытовые проблемы тем, кто не может с ними справиться сам.

— Ёсць меркаванне, што ў нас немагчыма нічога вырашыць і звяртацца да кагосьці з праблемай бессэнсоўна. Аднак гэта проста трэба ўмець рабіць, — считает Евгений. — Людзі да нас часта прыходзяць: труба лопнула, асфальт не паклалі. Пытаюцца, што трэба рабіць, куды, а галоўнае, як лепш звяртацца. Мы іх кансультуем.

Кроме того, под эгидой Smart Homel создаются петиции. По словам Евгения, они действительно работают.


— З петыцыямі гісторыя такая: шмат залежыць ад таго, на якой стадыі ўмяшацца, — замечает он. — Безумоўна, калі нейкі праект ужо на стадыі рэалізацыі, нічога змяніць не атрымаецца. Але вось вам прыклад. У Гомелі планавалі пабудаваць падземны пераход на перакрыжаванні вуліцы Інтэрнацыянальнай і праспекта Леніна. На нашу думку, гэта была не самая лепшая ідэя, бо трэба было ўкласці шмат грошай, перакрыць цэнтр горада, перакласці ўсе камунікацыі… І мы стварылі петыцыю тады, калі гэтыя планы былі толькі планамі. У публікацыях аргументавана патлумачылі свой пункт гледжання. У выніку пад петыцыяй падпісалася шмат людзей, і мясцовыя ўлады цяпер згодныя з нашымі аргументамі. Хутчэй за ўсё, яны адмовяцца ад падземных пераходаў. А загружанасць гэтага перакрыжавання трохі зменшылі, павялічыўшы колькасць палос. У выніку пешаходам не трэба лішні раз спускацца пад зямлю, горад ашчадзіў грошы, і аўтамабілістам стала лягчэй.

Активисты Smart Homel не только обсуждают или критикуют чужие идеи — они предлагают и свои собственные. Недавно, например, предложили высадить в центре города в украшенных традиционным орнаментом клумбах настоящие васильки. А еще презентовали неординарный эскиз символа Гомеля — рыси, которая с легкостью может путешествовать по всему городу и радовать гомельчан.


На экране смартфона — та самая рысь, которую предлагают поставить около местного драмтеатра

— Мы мяркуем, што людзям бракуе магчымасцей узаемадзейнічаць з горадам, тое ж сэлфі дзесьці цікавае зрабіць, — рассказывает Евгений. — І не толькі ў нейкім раёне, а па ўсім Гомелі. Таму мы прапанавалі зрабіць партатыўныя 2D-мадэлі нашай рысі. Падрыхтавалі эскіз і паказалі, што яго можна адаптаваць пад розныя фарматы: напрыклад, намаляваць рысь-выпускніцу і паставіць яе ў час выпускных. Ці зрабіць сезонную — летнюю ці зімовую рысь. Гэта была б наша гомельская «фішка».

Евгений честно признается: менять город в лучшую сторону — задача не из простых, и многие сдаются на полпути. Но не он.

— Мая галоўная матывацыя ўва ўсім гэтым трохі эгаістычная: я хачу, каб вакол мяне быў прыгожы і «разумны» горад, а яшчэ — такія ж людзі. Магчыма, у гэтым сакрэт майго невыгарання як актывіста — рабі тое, што важна табе самому, а не толькі для іншых, — і ўсё атрымаецца.


«Не просто лекция, а интерактивная беседа»

Гомельчанка Саша Лазаренко — арт-менеджер, который занимается неформальным образованием для детей и подростков. Ее подруга Аня Царькова — учитель английского языка. Вместе они работают над благопроектом Op Shop (Opportunity Shop, или «Магазин возможностей». — Прим. TUT.BY) — целым комплексом мероприятий для детей, которые оказались в сложном социальном положении.


Саша (слева) и Аня

— Я начала работать над идеей и ее реализацией еще в Вильнюсе, когда была студенткой Европейского гуманитарного университета, — рассказывает Саша. — В целом формат был похож на сегодняшний, мы реализовывали волонтерский арт-проект с местными детьми из социального центра.

После учебы Саша вернулась в родной город. Но расставаться с волонтерством не хотела и решила перенести проект в Гомель.

— Я долго думала, в какую организацию обратиться. В Вильнюсе проект финансировал университет, и многие знакомые говорили: ничего не получится, в Беларуси не хотят связываться с заграничной поддержкой. Однако оказались не правы: городской социально-педагогический центр с радостью согласился с нами сотрудничать.


СПЦ — это социально-педагогический центр с центром временного содержания. Туда попадают дети и подростки, оказавшиеся в социально опасном положении. Например, те, чьих родителей временно или перманентно лишили родительских прав. В центре ребята находятся в среднем около полугода — ровно до того момента, пока государство не определится, что с ними делать дальше: возвращать в семью или же искать новую.

— Дети постоянно находятся в подвешенном состоянии: они не знают, заберут ли их родители и когда это будет, — поясняет Аня. — Некоторые вообще не понимают или не хотят понимать, что с ними происходит.


Работать с такой категорией ребят непросто. Однако девушки стараются и придумывают активности, которые принесут не только радость, но и пользу.

— У нас есть несколько форматов, — комментирует Аня. — Например, есть JOBBY — встречи с представителями разных профессий, в основном творческих. Приглашенные гости делятся своим опытом, рассказывают, почему выбрали свою работу, в чем ее нюансы. И это не просто лекция, которую детей заставляют слушать, а интерактивная беседа с интересным человеком, на которой ребята «примеряют» ту или иную профессию на себя. Также у нас есть кулинарные мастер-классы.


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— Большое внимание уделяем развитию эмоционального интеллекта, — дополняет Саша. — Недавно пригласили тренера из Питера, прошли обучение и запустили тEQарт-мастерские — обучение через искусство и театр. К нам присоединился актер Гомельского городского молодежного театра Дмитрий Попченко: он учит детей понимать язык тела. Мы говорим с ребятами про эмоции и помогаем транслировать их через арт — например, рисуем страх или делаем «маски радости».

Сегодня в команде Op Shop четыре девушки — именно они занимаются разработкой концепции проекта, организацией встреч и коммуникацией с СПЦ. С остальным помогают волонтеры.


Те самые «маски радости»

— На постоянной основе приходят человек 10, — делится Саша. — В основном это молодежь, но есть и люди постарше. Например, Анина мама — один из наших самых активных волонтеров! — улыбается девушка. — Мы готовы принять каждого, кому интересен проект.

Для самих организаторов Op Shop больше, чем волонтерство. Девушки признают, что это уже образ их жизни, от которого невозможно отказаться.

— Был год, когда мы лишились финансовой поддержки, — вспоминает Саша. — Но продолжали работать над проектом, потому что для нас это было важно. Делали все на кураже, как могли, как получалось. Выстояли и поняли: даже без помощи мы — сила, потому что искренне верим в то, что делаем. И очень хотим помочь другим.


«Пока что ездим, где придется»

Велодвижение набирает популярность по всей стране, и Гомель — не исключение. Но ездить безопасно и с удобством местным любителям «зеленого» транспорта тяжело: велодорожек в городе единицы, да и те не в центре.

— Сейчас ездим по проезжей части, по тротуарам — в общем, где придется, — делится предприниматель и член общественного объединения «ВелоГомель» Руслан Джалый. — На окраинах велосипедистам есть где проехать, но здесь, в центре — на Советской или проспекте Ленина, — кататься невозможно, очень много пешеходов.


Впрочем, даже там, где пешеходов мало, велосипедистам помех хватает. Те же высокие бордюры: неудачный прыжок — и здравствуй, гипс. Так что специальные дорожки с ровным покрытием нужны обязательно. И, по словам Руслана, вскоре они могут появиться.

— Наше велодвижение постоянно общается с местными властями, и в последнее время нам часто идут навстречу, — поясняет он. — Уже осенью будем разрабатывать глобальную концепцию велосипедного движения по всему городу. Эксперты оценят существующую инфраструктуру, а потом будут вносить предложения по созданию велодорожек.


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По мнению Руслана, идеальная велодорожка — это полноценный маршрут по всему Гомелю. Важно, чтобы она проходила через городской парк и центр. И, конечно же, была правильно обозначена.

— Чтобы пешеходы шагали, а велосипедисты ездили по отведенной им территории, велодорожка должна быть яркой — красной или желтой, — считает он.

Сейчас «ВелоГомель» трудится и над другим проектом — VeloPoint. Им руководит Руслан.


— Это уникальная площадка для общения велосипедистов, реализация проекта которой идет полным ходом, — делится велосипедист. — Идея принадлежит руководителю нашего объединения — Светлане Король, а я отвечаю за исполнение. Наш VeloPoint развернется на площадке около городского центра культуры на улице Ирининской: там появятся посадочные места, будем проводить мероприятия, возможно, устраивать совместные просмотры фильмов.

Там же, на базе местной СДЮШОР, будет базироваться велошкола. И все веломаршруты, которые разрабатываются членами объединения, тоже будут стартовать с VeloPoint’а.


В таких местах, по мнению Руслана, и должны появиться велодорожки

На вопрос о том, зачем гомельчанам все это: дорожки, поинты, велопробеги, — Руслан отвечает просто:

— Потому что велосипед — это круто! Это про здоровый образ жизни. А еще, хоть я и сам автомобилист, надеюсь, что гомельчане будут реже пользоваться машинами — это лучше для города и живущих в нем людей.


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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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