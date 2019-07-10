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Хозяин дома погиб на пожаре в Лидском районе

11.07.2019 08:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Хозяин дома погиб на пожаре в Лидском районе
Фото из открытых источников

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Малейковщизна Лидского района поступило спасателям в 23.25. 

Работники МЧС обнаружили на месте пожара погибшего хозяина дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС.

Причина возгорания устанавливается. 

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