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Хозяин дома погиб на пожаре в Лидском районе
11.07.2019 08:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Малейковщизна Лидского района поступило спасателям в 23.25.
Работники МЧС обнаружили на месте пожара погибшего хозяина дома, сообщает
Причина возгорания устанавливается.
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Трагедия произошла десятого июля.
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