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С переулка Брестских дивизий оказывается нельзя ехать прямо на Матросова, а мы и не знали
11.07.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Зато можно направо, на путепровод, который ещё не открыли. Ну, это если судить по знакам, которые установлены.
По всей видимости, по крайней мере на данном этапе, с правой полосы можно прямо, так как перекрёсток оборудован светофорным объектом.
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