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С переулка Брестских дивизий оказывается нельзя ехать прямо на Матросова, а мы и не знали

11.07.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Зато можно направо, на путепровод, который ещё не открыли. Ну, это если судить по знакам, которые установлены.

С переулка Брестских дивизий оказывается нельзя ехать прямо на Матросова, а мы и не знали

По всей видимости, по крайней мере на данном этапе, с правой полосы можно прямо, так как перекрёсток оборудован светофорным объектом.

С переулка Брестских дивизий оказывается нельзя ехать прямо на Матросова, а мы и не знали

С переулка Брестских дивизий оказывается нельзя ехать прямо на Матросова, а мы и не знали

С переулка Брестских дивизий оказывается нельзя ехать прямо на Матросова, а мы и не знали

 
 
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  Зато можно направо, на путепровод, который ещё не открыли. Ну, это если судить по знакам, которые установлены. По всей видимости, по крайней мере на данном этапе,...
 
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