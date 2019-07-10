С переулка Брестских дивизий оказывается нельзя ехать прямо на Матросова, а мы и не знали

Источник материала: Виртуальный Брест

Зато можно направо, на путепровод, который ещё не открыли. Ну, это если судить по знакам, которые установлены.





По всей видимости, по крайней мере на данном этапе, с правой полосы можно прямо, так как перекрёсток оборудован светофорным объектом.











