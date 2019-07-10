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Жителя Барановичей приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков

11.07.2019 09:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах сегодня огласили приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, особо опасных психотропных веществ в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

Жителя Барановичей приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков

Мужчина ранее уже был судим за совершение преступлений, предусмотренных ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. В этот раз установлено несколько эпизодов его преступной деятельности. В частности, обвиняемый незаконно приобрел не менее 8,2 г порошкообразного вещества, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество амфетамин. Наркотик он хранил при себе и в дальнейшем сбыл.

Обвиняемый также приобрел не менее 98,55 г порошкообразного вещества, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон, не менее 5,9 г порошкообразного вещества, содержащего амфетамин, и не менее 3,6 г гашиша, которые хранил с целью продажи. Наркотики обнаружили в автомобиле мужчины и изъяли сотрудники милиции.

Суд признал обвиняемого виновным по ч.3 ст.328 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима без конфискации имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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  В Барановичах сегодня огласили приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, особо...
 
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