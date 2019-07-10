К столетию Bentley приурочили показ роскошного купе EXP 100 GT, намекнувшего на будущее марки

Источник материала: Tut.by

10 июля 2019 года Bentley отметила свое столетие. Век спустя именно в этот день компания представила эффектный концепт EXP 100 GT, намекающим на то, каким может быть большое купе марки лет через 15.





EXP 100 GT представляет собой электромобиль, кузов которого изготовлен из легкого алюминиевого сплава и углеродного волокна. В длину купе достигает 5,8 м, а в ширину почти 2,4 м, при этом открывающиеся вверх двери — шириной 2 м: полностью открытые они достигают почти 3 м в высоту! А еще здесь есть приветственная подсветка решетки радиатора и эмблемы с крылатой литерой «В», которая включается при приближении владельца к машине.









В отделке салона EXP 100 GT используются дерево, стекло и подобный коже органический текстиль, изготовленный из… отходов виноделия. Но главной «фишкой» является бортовая система Bentley Personal Assistant, следящая за самочувствием седоков. Биометрические датчики следят за температурой, положением тела пассажиров, а также за условиями окружающей среды, обеспечивая максимальный комфорт. Разумеется, предусмотрен и автономный режим движения.





В дверных панелях имеются прозрачные информационные OLED-дисплеи с технологией дополненной реальности. В багажнике концепта установлена система очистки воздуха, поступающего в салон. Она постоянно следит за уровнем CO 2 , поддерживая идеальное качество воздуха.





Силовая установка EXP 100 GT включает четыре электродвигателя, развивающие 1500 Нм максимального крутящего момента (суммарную мощность разработчики не озвучили). До 100 км/ч «двухдверка» массой 1900 кг может ускоряться за 2,5 секунды, максимальная скорость — 300 км/ч. Запас хода электрического Bentley составляет 700 км, но емкость батареи не называется — сообщается только, что по энергетической плотности они в 5 раз превосходят аккумуляторы современных электрокаров.





Разумеется, в таком виде в серию показанное накануне вечером купе не пойдет — это лишь взгляд дизайнеров на перспективу, хотя некоторые элементы внешности концепта наверняка перекочуют на будущие серийные машины британской марки.