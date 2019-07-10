Найдены самые древние останки современных людей за пределами Африки

Источник материала: Tut.by

Исследователи обнаружили самый ранний образец останков современных людей из тех, что были найдены за пределами Африки.



Фото: University of Tuebingen

Найденному в Греции фрагменту черепа, по мнению исследователей, не менее 210 тыс. лет. В тот период территорию нынешней Европы населяли неандертальцы.

Если возраст находки, обнаруженной в пещере Апидима в Греции, подтвердится, это внесет существенные корректировки в наше представление об истории Homo sapiens (человека разумного). Ранее считалось, что современные люди попали в Европу из Африки лишь около 45 тыс. лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Декан факультета палеоантропологии в Тюбингенском университете Катерина Харвати рассказала в интервью Guardian, что это открытие может быть свидетельством более ранних, чем считалось, случаев появления современных людей за пределами Африки и более широкого географического охвата их поселений на территории Европы.

Люди, живущие в наши дни за пределами Африки, происходят от мигрантов, покинувших континент 60 тыс. лет назад. По мере продвижения по Евразии они в целом вытеснили встречавшиеся им другие виды древних людей, например неандертальцев и денисовцев.

Но это была не первая миграция современных людей из Африки. Возраст людей, останки которых были обнаружены в 1990-х годах пещерах Кафзех и Скул в Израиле, составляет от 90 до 125 тыс. лет. Тогда ученые решили, что это исключение — люди попытались покинуть место обитания в Африке, но у них мало что получилось.

Но в последние несколько лет стало понятно, что Homo sapiens начал изучать новые территории еще раньше и преодолел еще большие расстояния, чем предполагалось ранее. Недавно палеонтологи нашли окаменелости современных людей в Китае. Их возраст — от 80 до 120 тыс. лет.

Изучение ДНК показало, что между людьми из Африки и неандертальцами происходило скрещивание. Анализ останков неандертальцев, обитавших на территории нынешней Германии, выявил, что скрещивание происходило 319−460 тыс. лет назад, однако непонятно, участвовал в этом Homo sapiens, или другой вид людей, проживавший в Африке.