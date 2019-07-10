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Россияне показали прототип беспилотного трактора

11.07.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Входящее в состав Госкорпорации «Роскосмос» НПО автоматики на проходящей в эти дни в Екатеринбурге промышленной выставке Иннопром-2019 представило прототип инновационной модели трактора, оснащенного системой беспилотного вождения.


У беспилотного прототипа трактора отсутствуют привычные органы управления — у представленного образца нет кабины, руля и педалей. За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута. Если верить разработчикам, благодаря системе коррекции спутникового сигнала обеспечивается точность до 10 см, при этом электронный «мозг» прототипа самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы.


Искусственный интеллект машины обеспечивает безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями. «Глазами» трактора служат специальные камеры с функцией точного вождения — машинное зрение определяет препятствия и строит траекторию движения.


Опробованная на прототипе система беспилотного управления универсальна и с определенными доработками, по словам гендиректора НПО автоматики Андрея Мисюры, ею можно оснастить практически любой комбайн или трактор.


Пока показанный в Екатеринбурге прототип проходит испытания — и без участия человека обойтись нельзя. Программу движения машине задает оператор, который схематично составляет маршрут и следит за правильностью выполнения задания.

 
 
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Входящее в состав Госкорпорации «Роскосмос» НПО автоматики на проходящей в эти дни в Екатеринбурге промышленной выставке Иннопром-2019 представило прототип...
 
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