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11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов»

11.07.2019 09:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов»
Фото из открытых источников

Впервые этот праздник чествовали во Франции в 1995 году. Почему именно 11 июля? Неизвестно, возможно, кто-то просто проголодался, возможно, потому что тёплое лето больше всего подходит для выращивания какао-бобов. К слову, ботаническое название деревьев какао - Theobroma cacao, что переводится как божественная пища - бог (theos) и пища (broma).

11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов» Сколько шоколада производят в Беларуси?

В честь праздника мы расскажем самые интересные факты, которые нужно знать о шоколаде:

1. Первым европейцем, попробовавшим шоколад, был Христофор Колумб, необычным лакомством его угостили индейцы в 1502 году. Однако из-за горьковатого непривычного вкуса шоколад не был оценён путешественником по достоинству. Поэтому в Европу подобный деликатес был доставлен только в 1519 году испанским конкистадором Кортесом.

2. До середины 19 века шоколад готовился только в жидком виде и наделялся целебными свойствами. Первая же плитка шоколада появилась в 1847 году благодаря тому, что кондитер Джозеф Фрай добавил в какао масло, и напиток затвердел. Так его кондитерская фабрика «Фрай и сыновья» стала первым в мире производителем плиточного шоколада.

3. Самым дорогим шоколадом на данный момент является батончик «Wispa Gold» от британской фирмы Cadbury, выпущенный в эксклюзивной упаковке из сусального золота, которое, кстати, можно съесть вместе с шоколадкой.

11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов»
Фото: Фото из открытых источников

Однако за такой товар ценителям шоколада придётся заплатить 1 628 $, вес батончика – менее 50 граммов.

4. Самая большая шоколадная плитка была изготовлена в 2011 году британской фабрикой Thorntons. Её вес составляет 5 792 кг, а размер 4 на 4 метра.

5. Единственный в мире памятник шоколаду «Шоколадная фея» расположен в российском городе Покрове, где производятся всем известные шоколадные бренды Alpen Gold, Milka и Toblerone.

11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов»
Фото: Фото из открытых источников

 

6. Самая популярная шоколадка у японцев – «Kit-Kat», поскольку в японском языке есть выражение «Kitto Katsu», что переводится как «уверенная победа». Таким образом этот шоколад символически считают сладостью, приносящей удачу.

7. Одно из известных во всём мире лакомств для детей, «Киндер-сюрприз», запрещено в США, поскольку согласно федеральному акту 1938 года в продукты питания нельзя помещать несъедобные предметы.

8. Всем известный шоколад «Алёнка» получил своё название в честь дочки первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов»
Первая. Большая история Валентины Терешковой
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9. Температура плавления шоколада – 36,6°C, потому он так легко тает во рту и в руках.

10.  Первое место в мире по поеданию шоколада занимает Швейцария. Эта сладость тесно сплетена даже с туристической инфраструктурой страны.

11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов»
Фото: Фото из открытых источников

Так, например, существует «Швейцарский шоколадный поезд», на котором с мая до середины октября можно не только попробовать разные виды лакомств из какао-бобов, но и насладиться видами в панорамных вагонах и узнать историю швейцарского шоколада.

11 июля – Всемирный день шоколада. 11 интересных фактов о «пище богов» Почему горький шоколад детям можно, а кофе - нельзя?

11. Официально самой старой фабрикой по производству шоколада в Беларуси считается столичная фабрика «Коммунарка», которая начала свою работу в 1931 году. Однако всё же ей предшествовало другое кондитерское предприятие - «Кофейня с кондитерскими продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия Векентьевича Рачковского», которое было открыто в 11 января 1905 года. Сладости там производились вручную и ассортимент насчитывал лишь пару десятков видов кондитерских изделий, но всё же такое предприятие существовало. В 1910 году его название сменилось на «Магазин кондитерский и кондитерская мастерская», а ещё через 4 года на «Фабрика кондитерских изделий Жорж». После же окончания Гражданской войны в 1926 году Минской биржей труда на базе бывшего предприятия был создан трудколлектив кондитеров, получивший название «Первая белорусская кондитерская фабрика», которое спустя ещё 3 года получило всем известное название «Коммунарка».

КСТАТИ

Для всех ценителей и любителей шоколада мы подготовили карту самых «шоколадных» мест в Республике Беларусь.

 
 
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Ежегодно 11 июля во всём мире отмечается День шоколада, который является главным праздником для всех сладкоежек. В этот день шоколад становится центром всеобщего...
 
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