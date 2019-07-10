В Лельчицах мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой напал на магазин

Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный 22-летний житель Гомельской области в маске зашел в один из магазинов Лельчиц 9 июля вечером. Угрожая пистолетом, он попытался забрать товар.

Продавщица заметила, что оружие ненастоящее. Она сказала, что не боится, и предупредила, что вызовет милицию. Нападавший предпочел ретироваться с места происшествия. По дороге он захватил с витрины две бутылки водки и две бутылки пива на 22,5 рубля, сообщается в телеграмм-канале Следственного комитета.

В момент нападения рядом с магазином стоял 28-летний товарищ грабителя. Он следил, чтобы никто не зашел внутрь.