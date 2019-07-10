Источник материала: Ежедневник



фото: lenta.ru

На предприятиях нашли около 250 нарушений. Впрочем, по заявлению главы ведомства, все они не влияют на произошедшее с трубопроводом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ростехнадзор рассказал о результатах проверок после загрязнения «Дружбы» На предприятиях нашли около 250 нарушений. Впрочем, по заявлению главы ведомства, все они не влияют на произошедшее с трубопроводом.

Проверки обнаружили сотни нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий, пишетсо ссылкой на комментарий главы ведомства Алексея Алешина. Однако он подчеркнул, что выявленные нарушения не влияют на произошедшее с нефтепроводом «Дружба».О резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по «Дружбе», в апреле заявила Беларусь. Результатом стала приостановка прокачки сырья в ряд стран Европы.После инцидента было заведено уголовное дело, проходят 13 человек. Следствие считает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.