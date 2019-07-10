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Ростехнадзор рассказал о результатах проверок после загрязнения «Дружбы»
11.07.2019 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: lenta.ru
На предприятиях нашли около 250 нарушений. Впрочем, по заявлению главы ведомства, все они не влияют на произошедшее с трубопроводом.Проверки обнаружили сотни нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий, пишет
О резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по «Дружбе», в апреле заявила Беларусь. Результатом стала приостановка прокачки сырья в ряд стран Европы.
После инцидента было заведено уголовное дело, проходят 13 человек. Следствие считает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.
1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.
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На предприятиях нашли около 250 нарушений. Впрочем, по заявлению главы ведомства, все они не влияют на произошедшее с трубопроводом.
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