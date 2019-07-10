ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ростехнадзор рассказал о результатах проверок после загрязнения «Дружбы»

11.07.2019 09:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Ростехнадзор рассказал о результатах проверок после загрязнения «Дружбы»

фото: lenta.ru

На предприятиях нашли около 250 нарушений. Впрочем, по заявлению главы ведомства, все они не влияют на произошедшее с трубопроводом.

Проверки обнаружили сотни нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарий главы ведомства Алексея Алешина. Однако он подчеркнул, что выявленные нарушения не влияют на произошедшее с нефтепроводом «Дружба».

О резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по «Дружбе», в апреле заявила Беларусь. Результатом стала приостановка прокачки сырья в ряд стран Европы.

После инцидента было заведено уголовное дело, проходят 13 человек. Следствие считает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений.

1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятиях нашли около 250 нарушений. Впрочем, по заявлению главы ведомства, все они не влияют на произошедшее с трубопроводом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Барановичей приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика