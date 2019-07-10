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Стало известно, когда у Китая появится новый стелс-истребитель

11.07.2019 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние два года могло показаться, будто Китай остановил разработку истребителя J-31. Однако на днях его конструктор Сун Конг сообщил, что работа идет в полном соответствии с графиком, сообщает «Популярная механика» со ссылкой на China Daily.


Фото: wikipedia.org

J-31 впервые поднялся в воздух еще 31 октября 2012 года. Однако о нем не появлялось никакой информации последние два года — с тех пор, как первый китайский стелс-истребитель J-20 был официально принят на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Специалисты высказывали предположение, что J-31 был изначально «мертворожденным проектом», своего рода дорогостоящей пиар-акцией, призванной продемонстрировать научно-технический потенциал разработчика самолета — компании Shenyang Aircraft Corporation. На это указывал тот факт, что китайское правительство не финансировало проект, Shenyang Aircraft Corporation разрабатывала его в инициативном порядке с использованием собственных средств.

Изначально J-31 демонстрировался очень широко. Были заранее озвучены его характеристики, и это, в свою очередь, дало повод полагать, что самолет будет ориентирован на зарубежных заказчиков, в то время как для ВВС НОАК он интереса не представляет. Затем внимательные блогеры разглядели усиленную переднюю стойку шасси, из чего был сделан вывод, что J-31 разрабатывается как палубный истребитель. В общем, разнообразных слухов и догадок было много, но начиная с 2017 года J-31, как и положено невидимке, растворился в информационном пространстве, и о нем стали понемногу забывать.

Но в начале июля главный конструктор самолета Сун Конг сообщил, что работы над истребителем не прекращались и идут своим чередом, к заявленному сроку самолет поступит на вооружение ВВС НОАК. Таким образом стало ясно, что Китай не отказывается от второго стелс-истребителя, и что, скорее всего, в следующем году начнется производство J-31. Именно в 2020 году планировалось запустить самолет в серию, о чем заявлялось еще несколько лет назад.

Можно сделать вывод, что китайцы пошли по американскому пути, создав достаточно крупный истребитель J-20, дополнять который будет компактный и легкий J-31. Для сравнения, в ВВС США имеется относительно малотиражный F-22, который дополняет массовый F-35. Точно так же как и F-22, китайский истребитель J-20 экспортироваться не будет, чего не скажешь про J-31. Его цена будет в районе 70 миллионов долларов, а это делает J-31 не просто хорошим, а едва ли не безальтернативным предложением на рынке стелс-истребителей. Ни одна другая страна не в состоянии предложить стелс-истребители по такой цене, что дает китайскому авиапрому отличный шанс закрепиться на мировом рынке военной авиации.

Что же получит потенциальный покупатель в случае, если J-31 будет предложен на экспорт? Во‑первых, в отличие от F-35, J-31 имеет не только более привлекательную цену, но и два двигателя. Не стоит лишний раз говорить, что самолет с двумя двигателями значительно надежнее однодвигательного истребителя. Более того, летные характеристики J-31 выглядят значительно лучше. Например, максимальная скорость J-31 составляет 2200 км/ч, против 1930 км/ч у F-35. Даже в США F-35 часто критиковали за подобную скорость, которая, по мнению экспертов, в случае чего не позволит ему сбежать с поля боя. Действительно, с такой «максималкой» F-35 не получится удрать даже от МиГ-21.

По габаритам и массе оба самолета примерно одинаковы: длина J-31 составляет 16,9 м, размах крыла — 11,5 м, максимальная взлетная масса — 25 тонн, масса нагрузки — 8 тонн, практический потолок — 18 200 метров, радиус действия — 1200 километров. Китайцы уверяют, что самолет отличается хорошей малозаметностью, информационной осведомленностью, простотой в эксплуатации и способностью наносить удары по воздушным, наземным и морским целям, а срок службы истребителя составит 30 лет. По идее, все это должно заинтересовать зарубежных заказчиков. Отмечается еще один немаловажный момент — российские двигатели РД-93 заменены на собственные аналоги WS-13E, следовательно, Россия не сможет запретить Китаю поставлять самолет на внешние рынки, где он сможет сильно осложнить жизнь российским самолетами семейства Сухого, да и не им одним.

Все это говорит об одном: за последние годы Китай вышел на совершенно иной уровень развития своего военного авиапрома, совершив впечатляющий рывок вперед. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Поднебесная стала второй страной в мире, на вооружении ВВС которой стоят два типа стелс-истребителей, а их характеристики подчас превосходят характеристики американских самолетов. На днях издание Sohu сообщило, что китайский истребитель J-20 имеет рекордную крейсерскую скорость полета в 2,5 Маха, против 1,3 Маха у американского F-22. И хотя к подобным заявлениям надо относиться с известной долей осторожности, сомневаться в том, что боевая авиация Китая прогрессирует не по дням, а по часам, не приходится.

 
 
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