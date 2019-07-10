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Фанату «Ливерпуля» запретили посещать матчи команды три года

11.07.2019 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ливерпуль» довольно жестоко наказал своего фаната, который перед выездным матчем полуфинала Лиги чемпионов этого года против «Барселоны» столкнул в фонтан китайского туриста, сообщает eurosport.

Этот эпизод был снят на видео, а затем выложен в интернет, где стал вирусным и в итоге дошел до руководства клуба из Ливерпуля.

Теперь 57-летний Энтони Маллен не появится на матчах любимой команды в течение следующих трех лет. Причем ему не только запрещено ходить на «Энфилд», но и находиться возле стадиона до и после матчей, а также ездить на гостевые игры клуба.

Напомним, в прошедшем в этом году розыгрыше Лиги Чемпионов «Ливерпуль» сначала проиграл «Барселоне» 0:3 на «Камп Ноу», но затем отыгрался на «Энфилде» 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов второй год подряд, где обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

 
 
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