Виды наращивания волос плюсы и минусы-какую технологию выбрать

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, наши прелестницы и красавицы! В погоне за красотой, мы готовы менять свой образ, доводя его до совершенства. Благо этому способствует вся индустрия красоты, предлагая всевозможные средства: для возможности наращивания волос и кардинального изменения нашей внешности. Какие виды наращивания волос плюсы и минусы процедуры обсудим сегодня. В наше время сложно уже кого-то удивить экстравагантным образом, поэтому девушки всячески стремятся хоть как то выделяться, если не природной красотой, так искусственно созданной. Кто бы не мечтал о шикарных длинных локонах? Пожалуй любая красотка думает об этом, стоя у зеркала. Если природа обделила такой возможностью, то современная индустрия красоты, может преподнести такой подарок любой представительнице женского пола. Ежегодно технологии наращивания волос приобретают большую популярность, а методы- профессионализм и совершенство. Поэтому сейчас мы можем выбирать из нескольких технологий наращивания.

Виды наращивания волос

1.Наращивание трессами.

Пряди прикрепляются к тончайшим косичкам, предварительно сплетенными в ваших волосах. Этот метод производят холодным наращиванием. Он особо востребован из-за возможности выбора различных прядей:прямые, волнистые, кудрявые.





Благо такого наращивания в том, что для волос нет подвержения горячему воздействию и не используется никакой клеющей основы. Процедура очень быстро проходит.

Минус- при быстром отрастании натуральных прядей, наращенные будут слишком заметны, поэтому такой вид требует частой коррекции. А любительницам заплетать высокий хвост не рекомендуется, потому как сплетения будут просвечиваться.

2. Наращивание лентами.

Применителен метод холодного наращивания, где не используются химические средства и горячее воздействие температур. Процедура длится порядка полутора часа.

3. Наращивание микролентами.

Рекомендовано больше обладательницам тонких локонов. В таком случае, волосы возможно подстригать, укладывать и подкрашивать. Длительность ношения таких прядей достигает 2-х месяцев. При желании их достаточно легко снять. Необходим тщательный уход за волосами после процедуры наращивания. Мыть голову только в вертикальном положении, не тереть и не закручивать полотенцем. На ночь или во время активного занятия спортом, лучше собрать шевелюру в хвост или в косу, не слишком стянув.







Плюсы

Здесь также нет влияния горячих температур. И время препровождения у мастера также не затянется. Волосы накладываются на самом минимальном расстоянии от ваших в 1 мм, благодаря чему они становятся легче, что нельзя сказать о других методах наращивания. Эти пряди сливаются с вашими и служат их естественным продолжением. Такая технология возможна даже при тонких волосах, поскольку пряди ложатся на ширину собственных локонов, равномерно распределяя нагрузку. Ваши натуральные волосы будут сохранены, даже под действием тяжести имплантированных.

Минусы

Основным минусом такого наращивания, есть стоимость этой процедуры, она самая дорогостоящая из всех существующих технологий, хотя считается самой легкой в действии. А продолжительность ношения таких прядей тоже не долговечна, по прошествию максимум трех месяцев придется вновь обратиться к специалисту. Окрашивать прикорневую зону в этом случае не получится. Для расчесывания придется приобрести специальную расческу. Заплетать хвост также противопоказано, потому как растягивать накладные пряди нельзя.

4.Наращивание капсулами, микрокапсулами.

На предварительно вымытые и высушенные волосы, крепятся специальные пряди кератиновыми капсулами, предварительно нагретые. Прикрепляют, отступив от корней небольшое расстояние. Подвергаясь термическому воздействию, волосы страдают от негативного влияния, что также является большим минусом этого вида. Поэтому соглашаясь на такую процедуру, тщательно подойдите к проблеме выбора мастера.







5.Наращивание микрокапсулами.

Такой тип приближен своим результатом к естественным волосам. Благодаря плотности склеивания, есть возможность ухаживать за волосами различными восстанавливающими средствами, подвергать окраске и завивке. Благодаря своим мельчайшим размерам, капсулы надежно крепятся и не поддаются вычесыванию и вытягиванию. С такой прической есть возможность посещения сауны, бассейна, использование всех видов стайлинга. Также процедура быстра в исполнении, всего несколько часов и смена образа вам обеспечена.

Как минус такого вида, считается высокая стоимость метода. А если надумаете выполнить праздничную укладку с поднятием волос, тоже не получится, не забывайте об этом.

6.Наращивание бусинами из металла.

Металлическими бусинами крепят тонкие прядки к вашим собственным. Возможно подобрать локоны других оттенков, создавая при этом эффект мелирования или колорирования. Процедуру проводят с помощью холодного метода, где полностью исключено термическое и химическое влияние на волосы. Однако минус, что бусины могут травмировать истонченные волоски, во время трения между собой. Если решили использовать такой метод, перед этим обязательно займитесь укреплением своей шевелюры.

К достоинству можно отнести, наращивание локонов даже на самую короткую стрижку, что не позволяют другие методы. Разрешено посещать сауны и бассейны, так как не используется никакая клеевая химическая основа.

Несмотря на множество достоинств, здесь есть и свои недостатки. Не достаточно крепко держаться пряди, что приводит к постепенному вычесыванию. Время ношения -может достигать до пяти месяцев, в зависимости от того, на сколько изначально были здоровы ваши волосы, и как крепко были закреплены донорские. При расчесывании будьте осторожны, есть вероятность зацепить бусинки .

6.Ультразвуковое наращивание.

Здесь применяется горячий метод приклеивания капсулами с кератином, только разогревание происходит не под действием высоких температур, а благодаря ультразвуку. А это более безопасно для здоровья волос, кроме воздействия самого кератина.







Уход после процедуры

Когда моете голову не опускайте ее вниз перед собой, держите вертикально.

Используйте специальные массажные расчески. В течении дня расчесывайте пряди несколько раз, во избежании спутывания.

Не пользуйтесь шампунями для сухих волос.

На ночь собирайте шевелюру в хвост или заплетайте в косу.

Не рекомендуют проводить наращивание после стресса , при проблемах с кожей, гормональных нарушениях, проблемах с волосами.

Подводя итог, можно понять, что процедура наращивания волос, не совсем дешевое удовольствие, требующее особого ухода. Впрочем как и красота в целом. А различные виды наращивания имеют свои плюсы и минусы. Поэтому, если вы готовы к таким жертвам, подберите хорошего мастера и вперед на перевоплощение!