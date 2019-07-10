Как очистить стиральную машинку от накипи-мгновенный результат

Источник материала: Новости Хотимска

Приветствую хозяек! Наша борьба с домашними делами преследует нас повсюду. Сегодня подскажем как упростить себе хлопоты по дому и легко очистить стиральную машинку от накипи. При использовании, в различных ее частях особенно в самых труднодоступных скапливаются ненавистные болезнетворные бактерии и плесень. Образуется накипь наосновных агрегатах, которую необходимо очищать регулярно. Игнорирование очистки машинки может повлечь за собой возникновения неприятного запаха на выстиранном белье. Если вы хотите, чтобы ваши вещи все таки имели приятный аромат кондиционера для белья, а не затхлый, плесневелый запах советуем капитально производить очистку вашей стиральной машинки регулярно. Тем более, что у каждой хозяйки найдутся для этого средства в домашнем быту.

Очистка стиральной машины в домашних условиях

Очищаем стиральную машинку уксусом. Для очистки понадобиться: два стакана уксуса и отбеливатель. Заливаем в машинку и задаем ей функцию длительной стирки в горячей воде, естественно проверяем, чтобы не было в ней одежды. Засекаем пару минут и останавливаем процесс очистки нажав на паузу. Даем раствору сделать свою функцию в течении примерно часа. Далее снимаем с функции паузы и даем закончить цикл стирки. Избавит от запаха уксуса и очистит оставшиеся загрязнения -отбеливатель. Засыпав в отсек 2 стакана, аналогично проделываем те же манипуляции. После чего можно запустить короткий цикл, он окончательно очистит все остатки моющих с барабана. По окончанию всех манипуляций и слива воды, тщательно протрите дверцу изнутри, не забывая про резинку в стиральной машинке. Тряпку предварительно смочите в растворе уксуса с водой, чтобы также очистить от возможной плесени и грибков на поверхности стиральной машинки. После чего протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не забывайте очистить лоток для порошка, и также вытереть насухо. Такую генеральную очистку нужно делать раз в пару месяцев.





Еще одним прекрасным средством для очистки служит лимонная кислота. Она с легкостью очистит нашу машинку от накипи. Нам понадобится всего два пакетика. Всыпаем сразу два в отделение для порошка и настраиваем функцию с температурой 60 градусов. Проводить очистку можно как с наличием белья в барабане так и без него. Лимонная кислота служит отличным отбеливателем, поэтому можно загрузить белые вещи во время этой процедуры.

Как сохранить машинку в надлежащем состоянии

После каждой стирки протирайте барабан, дверцу и все уплотнители насухо.

Оставляйте дверцу открытой, до полного высыхания, это предотвратит появление затхлого запаха и размножения плесени.

После каждой стирки не забывайте заглядывать в лоток для порошка, чтобы также очистить его и протереть насухо.

Протирая снаружи машинку от потеков, будьте осторожны, чтобы много воды не попало под панель электронной части, иначе возможно замыкание.

Еще не маловажный элемент это сливной фильтр он находиться внизу машинки на передней части. Часто возможная поломка может быть связана именно с его засорением. Когда многие хозяйки прибегают к обращению мастера, а в итоге оказывается нужно было просто очистить сливной шланг в стиральной машинке. В нем могут задерживаться даже самые мелкие детали, попадающие туда из ваших вещей, которые вы забываете проверить в карманах.

Следуя регулярно этим простым советам как очистить стиральную машинку автомат от накипи, вы надолго сохраните функциональность и чистоту вашей домашней помощницы.