Останки доисторической рептилии на Марсе

Источник материала: Новости Хотимска

Хорошо известно, что с планеты Марс регулярно поступают тысячи снимков. Ученые активно ими занимаются, проводят исследования и так далее. И вот, совершенно недавно специалисты заявили о том, что на одном участке, посреди скал, были обнаружены окаменелые останки, которые, скорее всего, принадлежат динозавру. Такое смелое заявление было сделано по причине существования десятка фотографий, которые прислал знаменитый американский марсоход «Куриосити».

В частности, событие касается района кратера Гейл. Именно там были сделаны фотоснимки, на которых экспертам удалось увидеть скелет огромной доисторической рептилии. Свое необычное название кратер получил в честь известного астронома Фредерика Гейла. В конце девятнадцатого века этот астроном занимался изучением Марса.





Именно он описал каналы, которые были обнаружены на его поверхности. Исследователи практически уверены, что на снимках с кратера Гейл действительно виден скелет существа, которое умерло на Марсе тысячи, а то и миллионы лет назад.

Специалисты утверждают, что увеличив изображение за снимках, они отлично разглядели позвоночник, который оказался длинным и изогнутым, а также череп с огромными глазницами. О том, что это останки доисторического существа-монстра, не может быть никаких сомнений.

Учеными была использована программа со специальным функционалом, которая позволяет получить на снимках картинку более высокой четкости. По мнению большинства членов специальной команды НАСА на фотоснимках действительно есть скелет странного существа, которое обитало на Марсе много лет назад и по непонятной причине сохранилось до наших времен.





Что интересно, внешний вид «существа», вернее, скелета, натолкнул ученых на странное предположение. Им показалось, что скелет схож с одной из земных рептилий, а именно, с комодским вараном. Хорошо известно, что варан с острова Комодо способен выживать практически в любых условиях.

Однако, к большому сожалению, многим ученым НАСА вряд ли будет слишком интересно данное открытие, ведь скелеты, принадлежащие доисторическим существам, уже давно не считаются редкими на фотоснимках, присылаемых с Марса. С одной стороны, это замечательно. Но с другой стороны, пока еще ни одному человеку не удалось доказать, что это действительно скелеты, и что они действительно принадлежат живым существам.

Ряд сотрудников НАСА утверждает, что в своем большинстве скелеты являются простыми оптическими иллюзиями, которые возникают вследствие несовершенства аппаратной составляющей марсохода. Кроме того, в некоторых случаях «скелеты» оказываются банальными эрозиями скал. Парочка аналитиков также указала на то, что глаз человека автоматически пытается разглядеть до боли знакомые, земные предметы на космических снимках с другой планеты. А, как говорится, кто ищет, тот найдет.