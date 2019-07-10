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В Беларуси увеличен объем финансирования мероприятий по созданию безбарьерной среды
11.07.2019 09:50 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В Беларуси увеличен объем финансирования мероприятий по созданию безбарьерной среды. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 июня 2019 года №417, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Документ вносит изменения в постановление Совета Министров от 30 января 2016 года №73, которым утверждена Госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы.
В частности, увеличены на 3,5% объемы финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц».
Как следует из постановления, всего на эти цели на 2016-2020 годы выделяется более Br29,076 млн. В том числе из средств республиканского бюджета – свыше Br5,024 млн, местных бюджетов – свыше Br11,633 млн, собственных средств исполнителей – более Br12,418 млн. Увеличено финансирование мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан» до Br2 млрд 190,3 млн. В том числе средства республиканского бюджета – Br61,3 млн, местных бюджетов – Br2 млрд 129 млн, собственные средства исполнителей мероприятий – Br22 980.
Всего на реализацию госпрограммы предполагается направить около Br2 млрд 435,9 млн.
Госпрограмма включает пять подпрограмм: «Содействие занятости населения», «Охрана труда», «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов», «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц», «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан».
Объемы финансирования государственной программы подлежат уточнению, исходя из экономических возможностей государства.
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В Беларуси увеличен объем финансирования мероприятий по созданию безбарьерной среды. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Сообщение В Беларуси...
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