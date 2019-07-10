Тест для сладкоежек: что вы знаете о шоколаде?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

11 июля мир отмечает замечательный праздник — День шоколада. По этому случаю предлагаем самый сладкий онлайн-тест, с помощью которого вы сможете узнать 10 интересных фактов о шоколаде. Только прежде попробуйте определить, которые из них не выдумка.