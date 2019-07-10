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Тест для сладкоежек: что вы знаете о шоколаде?
11.07.2019 09:47 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
11 июля мир отмечает замечательный праздник — День шоколада. По этому случаю предлагаем самый сладкий онлайн-тест, с помощью которого вы сможете узнать 10 интересных фактов о шоколаде. Только прежде попробуйте определить, которые из них не выдумка.
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11 июля мир отмечает замечательный праздник — День шоколада. По этому случаю предлагаем самый сладкий Сообщение Тест для сладкоежек: что вы знаете о шоколаде?...
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