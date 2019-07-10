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В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину
11.07.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Тракторист-машинист 1974 года рождения управлял самоходной льнотеребилкой. Он наехал на лежавшего под покосом льна жителя Гродненской области 1971 года рождения, сообщает
Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.
В отношении тракториста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК.
Санкции предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Несчастный случай произошел пятого июля утром возле деревни Лихосельцы.
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