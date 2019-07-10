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В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину

11.07.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину
БЕЛТА

Тракторист-машинист 1974 года рождения управлял самоходной льнотеребилкой. Он наехал на лежавшего под покосом льна жителя Гродненской области 1971 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. 

В отношении тракториста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. 

Санкции предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. 

В Пружанском районе комбайн переехал в поле мужчину
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