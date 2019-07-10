12 июля в Волковысском райисполкоме директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Николаевич Болбатовский проведет с 10 до 12 час. прием граждан.

Предварительная запись на прием по тел. 4-12-93.

Фото СТВ

 

 

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