12 июля в Волковысском райисполкоме
Предварительная запись на прием по тел. 4-12-93.
Фото СТВ
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Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения проведет в райисполкоме прием граждан
11.07.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
12 июля в Волковысском райисполкоме
Предварительная запись на прием по тел. 4-12-93.
Фото СТВ
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Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения проведет в райисполкоме прием граждан
12 июля в Волковысском райисполкоме директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения...
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