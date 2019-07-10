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Беларусь ввела безвизовый въезд для иностранцев с билетами на фестиваль "Славянский базар"

11.07.2019 10:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь до 30 июля ввела безвизовый въезд на территорию республики для иностранцев, имеющих билеты на международный музыкальный фестиваль "Славянский базар", сказано в сообщении на сайте МВД Беларуси.

"Хорошие новости для иностранных гостей – имея билет на фестиваль ("Славянский базар" – ИФ), с 1 июля можно приехать в Беларусь без визы. Гости и участники могут пересечь границу через любой международный пункт пропуска", - сказано в сообщении.

Безвизовым въездом могут воспользоваться граждане 74 государств, перечень которых утвержден принятым в январе 2017 года указом президента Беларуси.  

В МВД также отмечают, что в этом году начала действовать система онлайн-регистрации прибывающих в Беларусь иностранцев.

XVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония открытия состоится 11 июля, церемония закрытия - 15 июля.

Фестиваль "Славянский базар" проводится в Витебске  с 1992 года. Концепция фестиваля традиционно предусматривала интеграцию культур трех славянских государств – Беларуси, России и Украины.

В настоящее время фестиваль финансируется из бюджета Союзного государства. Традиционно фестиваль открывает президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
Теги: Витебск
 
 
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Беларусь до 30 июля ввела безвизовый въезд на территорию республики для иностранцев, имеющих билеты на международный музыкальный фестиваль "Славянский базар",...
 
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