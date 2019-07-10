Минск и Тегеран провели очередной раунд политических консультаций

Источник материала: Интерфакс

Пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Ирана прошел в Тегеране в среду, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе консультаций стороны рассмотрели вопросы двусторонней повестки дня, выразили удовлетворение состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия, подчеркнули важность подготовки запланированного на октябрь 2019 года 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также активизации работы по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы", - говорится в сообщении МИД.

Белорусскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, иранскую – заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Сейед Аббас Аракчи.

"Дапкюнас и Аракчи предметно обсудили международную и региональную проблематику, подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения международного права, использования исключительно дипломатических методов для разрешения существующих противоречий вокруг вопроса об иранской ядерной программе и обеспечения региональной стабильности и безопасности", - сообщили в МИД.

Дапкюнас отметил, что обострение ситуации вокруг исполнения Совместного всеобъемлющего плана действий "стало еще одним наглядным свидетельством востребованности идеи президента Беларуси о необходимости широкого диалога для восстановления системы международной безопасности, прежде всего, в Евроатлантическом и Евразийском регионах".

В ходе визита Дапкюнас также провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которой стороны позитивно оценили состояние и перспективы белорусско-иранских отношений, проинформировали в МИД.