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"Приезжаешь в Турцию, уставшая, а там – массажисты". Как относиться к курортным романам и собственным слабостям?

11.07.2019 10:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Курортные романы в наш демократичный век так же актуальны, как и несколько десятилетий назад, когда существовали строгие нравственные "табу" и флирт на отдыхе был манящим запретным плодом. Психологи объясняют эту непроходящую популярность краткосрочных отпускных взаимоотношений стремлением хоть на несколько дней сбросить со своих плеч груз повседневного стресса и проблем.

"Приезжаешь в Турцию, уставшая, а там – массажисты". Как относиться к курортным романам и собственным слабостям?
Три причины для курортного романа

Практикующий психолог, член Европейской ассоциации психодрамы PIFE Ольга Москаленко полагает, что чаще всего курортный роман позволяет увидеть свои взаимоотношения с привычным партнером под другим углом.

"Он позволяет сравнить, а зачастую и понять, что и в своем огороде не все так плохо, как казалось", - утверждает она.

Еще один несомненный плюс курортного романа – повышение самооценки. По разным причинам она у многих людей среднего возраста отнюдь не зашкаливает. А повседневные проблемы и конфликты лишь еще больше ее снижают.

В курортные романы зачастую "ввязвываются" люди среднего возраста. Причина тому также лежит на поверхности: усталость от повседневности и тех 10-15-летних отношений, которые принесли за собой не только уже подросших детей и определенный статус, но также определенные обиды и недовольства своим партнером.

"Приезжаешь в Турцию, уставшая, а там – такие массажисты, такое отношение к тебе, что оживаешь и вспоминаешь, что можно себя любить, холить и лелеять", - объясняет психолог.

"Приезжаешь в Турцию, уставшая, а там – массажисты". Как относиться к курортным романам и собственным слабостям?
А может, это глубокие чувства?

Некоторым особо эмоциональным натурам бывает сложно не влюбиться в своего курортного избранника. И легкий флирт уже воспринимается как глубокое чувство, а фантазии уносят в далекое будущее. И именно это – одна из главных проблем курортных романов.

Они могут принести приятные минуты и даже пользу, но относиться к ним как к чему-то серьезному к большой перспективой однозначно не стоит.

"Любовь – это многокомпонентное чувство, которое состоит из радости, удовольствия, интереса, сильной привязанности. Оно формируется не за две недели, а полноценно возникает через несколько лет ежедневного общения. Лишь тогда мы можем говорить о глубоких чувствах", - отмечает Москаленко.

С сексом или без него?

Обязательно ли курортный роман подразумевает секс? Отнюдь. Для некоторых флирт и ухаживания уже дают ту эмоциональную разрядку, которая для других возможна лишь при интимной близости.

Неудивительно, что именно мужчинам важнее физический аспект отношений, женщинам – эмоциональный. И курортных романов это касается в той же степени, что и повседневной жизни.

"Вступает ли человек в интимную связь, зависит также от ценностей и воспитания каждого из нас, закрепощенности, доверия к людям. На самом деле многие решают этот вопрос мучительно внутри, сомневаются, прежде чем решиться на что-то", - признается психолог.

Впрочем, она отмечает, что около 90% мужчин, по ее наблюдениям, решают для себя вопрос вступления в интимные отношения на курорте положительно.

"Приезжаешь в Турцию, уставшая, а там – массажисты". Как относиться к курортным романам и собственным слабостям?
А если сравнение не в пользу мужа/жены?

Как уже отмечалось выше, бывает, что человек, сравнивая свои отношения с постоянным партнером с курортными, приходит к выводу, что у него все хорошо в жизни, и приезжает домой из отпуска полным сил и желанием укрепить брак. Однако бывает и наоборот.

Бывает, что после курортных романов и эмоционального 10-дневного всплеска, человек категорически не хочет возвращаться в привычные будни, поняв, что ничего хорошего там нет. Если в семье были серьезные проблемы, конфликты или затянувшиеся обиды друг на друга, курортный роман может стать той каплей, которая приведет к расставанию.

Мнение. Михаил Лабковский, известный психолог:

- Курорт, море и солнце – вся обстановка дает другое осознание действительности. Вы вдруг начинаете себя чувствовать другими людьми. Женатые  -свободными, легкими, жизнерадостными, общительными. В таких условиях возрастает сексуальная энергия, которой не было в городе. А на курорте все по-другому, ярко и волшебно.

Что делать? Получить удовольствие, расслабиться. Но не надо придавать большое значение курортным романам. Не стоит думать о них больше, чем они в себе несут. Все хорошо вовремя и на короткий срок. А зимой такого, скорее всего, может и не быть.

 

 
 
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Курортные романы в наш демократичный век так же актуальны, как и несколько десятилетий назад, когда существовали строгие нравственные "табу" и флирт на отдыхе был...
 
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