Туск назвал развал Советского Союза положительным событием для стран Восточной Европы и самой России

Источник материала: Интерфакс

Распад СССР был позитивным событием для Польши, Грузии, стран Центральной и Восточной Европы и даже для России, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"В 2019 году мы отмечаем 15-ю годовщину расширения Евросоюза, что принесло большую пользу моей стране - Польше. В этом же году мы отмечаем коллапс советского доминирования, который начался в Тбилиси демонстрациями, продолжился в Польше", - сказал глава Евросовета в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".

"Сегодня я хочу громко заявить с этой трибуны, что коллапс Советского Союза был очень положительным событием для Грузии, Польши, стран Центральной и Восточной Европы и я уверен, что даже и для самой России", - сказал Туск.