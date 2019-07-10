﻿ Туск назвал развал Советского Союза положительным событием для стран Восточной Европы и самой России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туск назвал развал Советского Союза положительным событием для стран Восточной Европы и самой России

11.07.2019 10:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Распад СССР был позитивным событием для Польши, Грузии, стран Центральной и Восточной Европы и даже для России, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"В 2019 году мы отмечаем 15-ю годовщину расширения Евросоюза, что принесло большую пользу моей стране - Польше. В этом же году мы отмечаем коллапс советского доминирования, который начался в Тбилиси демонстрациями, продолжился в Польше", - сказал глава Евросовета в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".

"Сегодня я хочу громко заявить с этой трибуны, что коллапс Советского Союза был очень положительным событием для Грузии, Польши, стран Центральной и Восточной Европы и я уверен, что даже и для самой России", - сказал Туск.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распад СССР был позитивным событием для Польши, Грузии, стран Центральной и Восточной Европы и даже для России, заявил в четверг председатель Европейского совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗы захватили первую тройку на этапе "Шелкового пути"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика