Источник материала: Интерфакс

Команда "МАЗ-СПОРТавто" триумфально завершила четвертый этап ралли-рейда "Шелковый путь". Первые три места заняли белорусские экипажи, оставив позади всех соперников, рассказали в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Четвертый этап прошел вокруг Улан-Батора. Спецучасток длиной 470 км включал в себя холмы, степные дороги, каменистые плато, скалы и соленые озера. Большая часть маршрута прошлась на скоростные дороги, в которых традиционно сильны мазовские гонщики.

Первое место занял капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича. Он проехал этап за 4 часа 1 минуту. Почти на 9 минут больше оставил на этапе МАЗ Александра Василевского. Алексей Вишневский финишировал третьим с 13-минутным отставанием. Позади оказались четыре экипажа "КАМАЗ-мастера".

"У нас была удобная позиция в генеральной классификации: перед нами ехали два ближайших соперника в поле зрения. Где-то на 180-км пытались пройти в пыли, сблизились, но словили такую промоину, что пришлось остановиться и проверить автомобиль – оказалось, что с ним все в порядке. В целом, преодолели спецучасток в тренировочном режиме, благополучно добрались до финиша и выполнили все задачи", – отмечает руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто".

Лидером ралли остается белорус Сергей Вязович. Второе место занимает Антон Шибалов, который проигрывает 18 минут, а третье – Андрей Каргинов с 26-минутным отставанием. МАЗ Александра Василевского находится на седьмом месте, от лучшего времени его отделяют 47 минут. Алексей Вишневский поднялся на 11-е место, отставая на 3 часа 52 минуты.

Пятый этап приведет экипажи в монгольский город Мандалгови. Организаторы обещают типичную для этой местности трассу с холмами и степными участками. Будут как лощины с каменистым дном, так и отрезки на высоте 1600 метров. Также обещают много параллельных дорог – видимо, чтобы запутать штурманов.

Ралли-рейд "Шелковый путь" проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартует гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Трасса представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут марафона составляет 5 тыс. км, из которых половина придется на спецучастки.