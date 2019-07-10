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Криптовалюты обвалились на заявлениях главы ФРС

11.07.2019 10:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Основные криптовалюты обвалились в четверг после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что криптовалюта Facebook вызывает серьезную обеспокоенность финансового регулятора. По его словам, ФРС будет внимательно следить за Libra.

На фоне этого заявления курс биткоина за сутки на 9.30, по данным Libertex, снизился сразу более чем на 11% - до 11409 долларов при капитализации 204,9 млрд долларов. Дополнительным негативом для этой криптовалюты стало сообщение о том, что Европейский центральный банк отказался признать биткоин в качестве валюты. 

Ethereum подешевел почти на 12% - до 270,2 доллара с капитализацией 28,9 млрд долларов. XRP упал в цене сразу на 16% - до 0,33 доллара, его капитализация составила 14,2 млрд долларов. Litecoin за сутки ослабел на 14,68%- до 101,9 доллара при капитализации 6,4 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка составила 313,4 млрд долларов.

Вместе с тем, рынок проигнорировал позитивное сообщение о том, что Visa инвестировала в крипто-хранилище Anchorage.

По мнению финансовых скаутов, заявление главы ФРС сильно ударило по рынку, и в ближайшей перспективе он продолжит свое активное снижение. Биткоин может подешеветь до 11000 долларов, Ethereum - до 260 долларов, XRP - до 0,3 доллара, а Litecoin - ниже 100 долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Основные криптовалюты обвалились в четверг после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что криптовалюта Facebook вызывает серьезную обеспокоенность...
 
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