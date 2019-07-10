ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

11.07.2019 10:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соцработника из Бобруйска задержали за кражу. Женщина помогала молодым родителям воспитывать двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её в помощь семье предоставил территориальный центр соцобслуживания населения Бобруйска.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

В один момент мама двойняшек заметила пропажу денег. И, чтобы выяснить, куда же они исчезают, в комнате установили видеокамеру.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

В итоге злоумышленницу задержали с поличным сотрудники Бобруйского уголовного розыска. В отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняют следователи.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

Анастасия Дудаль, мама двойняшек:
Мы поставили камеру. Я была дома, находилась на кухне. Но у меня был планшет, по которому я могла за ней наблюдать, то есть мы уже конкретно наблюдали за ней.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

Ольга Шамаль, заведующий отделением Первомайского территориального центра соцобслуживания населения Бобруйска:
Спокойная, уравновешенная. По милиции нарушений у неё не было: ни уголовной, ни административной ответственности не было. Мы взяли её на работу. И никаких замечаний, претензий у нас к ней не было. Для нас это очень неожиданная и неприятная ситуация.

«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню

Специальная программа безвозмездной помощи родителям, которые воспитывают двойню или тройню, в Бобруйске действует с 2015 года. Няни ухаживают за малышами и получают за это зарплату в центрах соцобслуживания.

Люди в материале: Анастасия Дудаль, Ольга Шамаль
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Соцработника из Бобруйска задержали за кражу. Женщина помогала молодым родителям воспитывать двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск и Тегеран провели очередной раунд политических консультаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика