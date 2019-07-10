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«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Соцработника из Бобруйска задержали за кражу. Женщина помогала молодым родителям воспитывать двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её в помощь семье предоставил территориальный центр соцобслуживания населения Бобруйска.
В один момент мама двойняшек заметила пропажу денег. И, чтобы выяснить, куда же они исчезают, в комнате установили видеокамеру.
В итоге злоумышленницу задержали с поличным сотрудники Бобруйского уголовного розыска. В отношении 47-летней женщины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняют следователи.
Анастасия Дудаль, мама двойняшек:
Ольга Шамаль, заведующий отделением Первомайского территориального центра соцобслуживания населения Бобруйска:
Специальная программа безвозмездной помощи родителям, которые воспитывают двойню или тройню, в Бобруйске действует с 2015 года. Няни ухаживают за малышами и получают за это зарплату в центрах соцобслуживания.
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Новости Беларуси. Соцработника из Бобруйска задержали за кражу. Женщина помогала молодым родителям воспитывать двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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