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Борьбу с коррупцией в странах СНГ обсудят в Минске

11.07.2019 09:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске сегодня соберутся главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьбу с коррупцией в странах СНГ обсудят в Минске

Участники заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудят 10 вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов, реализация совместных мер борьбы с преступностью и ряд других вопросов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске сегодня соберутся главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также...
 
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