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Борьбу с коррупцией в странах СНГ обсудят в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске сегодня соберутся главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудят 10 вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов, реализация совместных мер борьбы с преступностью и ряд других вопросов.
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Новости Беларуси. В Минске сегодня соберутся главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также...
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