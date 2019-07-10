Яковлевский: ОДКБ не будет защищать Армению в случае начала Карабахской войны

- Как вы оцениваете текущий уровень военно-технического сотрудничества между Баку и Минском?





- Я бы его назвал предпочтительным, находящимся в позитивной динамике. И «фишкой» такого сотрудничества является белорусский РСЗО «Полонез». Насколько известно, Азербайджан стал первым и пока единственным его покупателем.





Для белорусской оборонки очень важен такой потребитель ее продукции. В первую очередь своей платежоспособностью. А это создало доверительную атмосферу и в сфере военно-технического сотрудничества между двумя странами.





- Почему, на ваш взгляд, Азербайджан выбрал Беларусь в качестве нового военно-технического партнера?





- Можно напомнить, что обе страны эффективно сотрудничают в различных международных структурах. Сегодня близки их позиции в понимании нейтралитета. Минск периодически об этом напоминает по тому или иному случаю. Можно напомнить, что среди республик бывшего СССР только Беларусь и Азербайджан являются членами Движения неприсоединения, что не исключает и такой сферы сотрудничества, как военно-техническое.





Очевидно, что Баку удовлетворяет качество продукции белорусской оборонки и условия ее продажи. Важным, если не решающим, фактором я бы еще назвал доверительные отношения между руководителями двух стран.









- Какова позиция Минска по Карабаху?





- Она общеизвестна—территориальная целостность Азербайджана и мирное урегулирование данной проблемы. Руководитель Беларуси неоднократно заявлял о своей готовности быть посредником между конфликтующими сторонами.





Сегодня, когда столица Беларуси фигурирует в роли переговорной площадки в войне на востоке Украины, я бы не исключал вероятность появления такой площадки и в отношении Карабаха. Нынешнее название – Минская группа ОБСЕ по урегулированию в Карабахе может наполниться новым содержанием.













- В Армении часто говорят о помощи ОДКБ в случае начала войны с Азербайджаном. На ваш взгляд, пошлет ли Беларусь своих военных на помощь Армении против Азербайджана?





- Вроде как обязательства по ОДКБ обязывают членов этой организации помогать, защищать друг друга. Но помощь, о которой Вы говорите, в существующих реалиях просто невозможна. Она требует согласия всех членов ОДКБ. А его просто нет и быть не может.





Хотя член ОДКБ - Армения - продолжает находиться в состоянии войны с соседним Азербайджаном, с которым развивают военно-техническое сотрудничество не только Беларусь, но и остальные члены этой организации.