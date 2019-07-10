ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Евросовета: Распад СССР был благословением для всей Европы

11.07.2019 10:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Европейского совета Дональд Туск, находясь в Грузии, публично возразил заявлению российского президента Владимира Путина о том, что распад СССР был "катастрофой века".


Дональд Туск, архивное фото

"Распад Советского Союза НЕ был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для россиян", - заявил Туск.

Дональд Туск примет участие в международной конференции высокого уровня, которая посвящена 10-летнему юбилею организации "Восточного партнерства".


Форум пройдет в Батуми 11-12 июля, в нем примут участие премьер-министр Эстонии Юрий Ратас и европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис, а также восемь министров иностранных дел стран-партнеров и Евросоюза: министры иностранных дел стран-инициаторов "Восточного партнерства" — Польши Яцек Чапутович и Швеции — Маргот Вальстрем, вице-премьер Болгарии и министр иностранных дел Екатерина Захарьева, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Стефан Кубив, министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович, министр иностранных дел Венгрии Питер Сииарто, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, государственный министр по европейским делам Германии Майкл Рот, государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниела Морарь, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Гулиев, заместители министров иностранных дел Беларуси и Албании, государственный секретарь МИД Норвегии, вице-спикеры парламентов Германии, Румынии, Швеции.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Европейского совета Дональд Туск, находясь в Грузии, публично возразил заявлению российского президента Владимира Путина о том, что распад СССР был...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уже конкретно наблюдали за ней». В Бобруйске за кражу денег у молодых родителей задержали няню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика