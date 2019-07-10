Глава Евросовета: Распад СССР был благословением для всей Европы





Дональд Туск, архивное фото





"Распад Советского Союза НЕ был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: распад СССР был благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для россиян", - заявил Туск.





Дональд Туск примет участие в международной конференции высокого уровня, которая посвящена 10-летнему юбилею организации "Восточного партнерства".









Форум пройдет в Батуми 11-12 июля, в нем примут участие премьер-министр Эстонии Юрий Ратас и европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис, а также восемь министров иностранных дел стран-партнеров и Евросоюза: министры иностранных дел стран-инициаторов "Восточного партнерства" — Польши Яцек Чапутович и Швеции — Маргот Вальстрем, вице-премьер Болгарии и министр иностранных дел Екатерина Захарьева, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Стефан Кубив, министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович, министр иностранных дел Венгрии Питер Сииарто, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, государственный министр по европейским делам Германии Майкл Рот, государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниела Морарь, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Гулиев, заместители министров иностранных дел Беларуси и Албании, государственный секретарь МИД Норвегии, вице-спикеры парламентов Германии, Румынии, Швеции.