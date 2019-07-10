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Немецкая Recom объявила о строительстве завода в Беларуси после скандала в Украине

11.07.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зарегистрированная в 2007 году в Германии компания Recom AG, которая специализируется на поставках солнечных панелей, объявила об увеличении производственных мощностей путем открытия завода в Беларуси, говорится в пресс-релизе компании.

Новый завод, расположенный в двух километрах от Национального аэропорта Минск, — это совместный «проект с местными партнерами», следует из сообщения Recom. Предприятие будет производить двусторонние фотоэлектрические модули. Ежегодная мощность выпускаемой продукции составит 300 МВт.

«Продукция будет производиться с применением самых последних технологий. Завод будет ориентирован на рынки Европы, но также США и Азии», — сказал для пресс-релиза гендиректор Recom Гамлет Тунян. Он отметил, что этот проект откроет новые возможности для проектов солнечной энергетики в Беларуси.

В настоящее время завод находится в завершающей фазе строительства. Производство планируется запустить к концу октября 2019 года.

Резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», базирующегося недалеко от минского аэропорта, является компания «РекомБел». Ранее сообщалось, что компания создана с участием израильского капитала.

«РекомБел» строит достаточно оперативно. «Уже возведен корпус, идет подключение к магистральным сетям. Согласно плану, завершение строительства планируется на октябрь этого года», — сказали в «Компании по развитию индустриального парка».

Недавно в Украине разразился скандал с участием Recom. Украинские заказчики упрекали немецкую компанию в задержках и срывах поставок панелей. По их словам, Recom на самом деле занимается обычной продажей китайской продукции.

В ответ на эти упреки немецкая компания выпустила официальное заявление, в котором назвала озвученную информацию «лживой и надуманной», цель которой — запятнать деловую репутацию Гамлета Туняна и Нарека Туняна, а также всей группы компаний Recom, которая имеет «производственные площади во Франции, Италии, Китае (на базе OBO), а скором времени и в Беларуси».


«Репутация Recom в Украине достаточно выдающаяся. Только за последние два года компания поставила в Украину 207 МВт солнечных модулей через полдюжины местных компаний. Никогда не было ни одного спора между Recom и его клиентами, которые бы привели к судебным процессам», — говорится в сообщении компании.
 
Теги: Минск
 
 
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