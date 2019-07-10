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Московия: в Украине предложили переименовать Россию
Источник материала: Партизан
Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в народные депутаты от партии "Слуга Народа" Никита Потураев предложил на украинских картах называть Российскую Федерацию Московией.
«Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна (РФ) долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем», — сказал он в интервью Ukrlife. TV, опубликованном на YouTube.
Он также высказал мнение, что по сути Россия является «временно неподконтрольными Китайской Республике территориями».
Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.
«"Украинский русский» язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России) — российский", — заявил он.
В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации (кстати, вызодец из Беларуси - прим. БП) Франц Клинцевич на своей странице в Facebook заявил, что сочувствует Зеленскому, имеющему таких помощников. Он назвал инициативу переименовать Россию в Московию чушью.
«Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых в Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно», — написал Клинцевич.
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Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в народные депутаты от партии "Слуга Народа" Никита Потураев предложил на украинских картах называть...
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