Московия: в Украине предложили переименовать Россию

«Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна (РФ) долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем», — сказал он в интервью Ukrlife. TV, опубликованном на YouTube.









Он также высказал мнение, что по сути Россия является «временно неподконтрольными Китайской Республике территориями».





Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.





«"Украинский русский» язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России) — российский", — заявил он.









В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации (кстати, вызодец из Беларуси - прим. БП) Франц Клинцевич на своей странице в Facebook заявил, что сочувствует Зеленскому, имеющему таких помощников. Он назвал инициативу переименовать Россию в Московию чушью.





«Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых в Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно», — написал Клинцевич.







