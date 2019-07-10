В Беларуси появилось восемь новых генералов: кто они?

Владислав Будик: разбирался с дедовщиной в Печах









Фото: «Минск-Новости»

Гвардии полковник Владислав Будик получил известность после того, как в октябре 2017 возглавил 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки Вооруженных сил в Печах под Борисовом. Произошло это как раз после того, как на территории воинской части был найден повешенным рядовой Александр Коржич. Это дело получило широкий резонанс в обществе и привлекло внимание к проблеме дедовщины в наших Вооруженных силах.

До назначения Будик являлся начальником управления службы войск Вооруженных сил. Фактически Будик сменил офисную службу на полевую. Новому генерал-майору 50 лет.





Что успел сделать Будик в Печах? Прежде всего он провел аттестацию офицерского и сержантского состава. Те, кто не прошел аттестацию, были переведены в другие воинские части. Перед Будиком ставилась задача обеспечения дисциплины в Печах. Примечательно, что новый начальник перенес время подъема солдат с 6:00 на 7:00.









Леонид Касинский: идеолог Вооруженных сил

Фото mil.by

47-летний Леонид Касинский является помощником министра обороны по идеологической работе. Касинский родом из Гродно , учился в Екатеринбургском высшем артиллерийском училище (1992) и Военной академии (2006 г.).

Отметим, что Касинский отвечал за идеологию в той самой Печинской учебке. В штат Министерства обороны попал в 2014 году. На сегодня в подчинении у Касинского — главное управлении идеологической работы Минобороны, информационное агентство «Ваяр», Драматический театр Белорусской армии, Центральный дом офицеров, телекомпания «ВоенТВ» и др.

Касинский привлек внимание к себе высказыванием о георгиевской ленте. «Вы абсолютно правильно утверждаете, что в последние годы использованию георгиевской ленты пытаются придать некоторые другие смыслы. Но это пытаются сделать, прежде всего те, кто хочет исказить историческую правду и принизить значение Великой Победы, внести трещину между народами, которые ее одержали. Уверен, что в нашей стране черно-оранжевая лента ассоциируется не с чем иным, как с этим большим событием», — ответил Касинский на обращение журналиста Александра Томковича.



Олег Мищенко: главный связист Минобороны







Последние два года Олег Мищенко является начальником связи Вооруженных сил. Мищенко 50 лет, а родом он из Черниговской области Украины (как и госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась). Мищенко окончил Киевское высшее военно-инженерное училище (1990), Военную академию Беларуси (1999).

Был командиром батальона связи, командиром отдельного полка связи. В штате Минобороны Мищенко с 2014 года. Полковник (а теперь уже генерал-майор) Мищенко много ездил по воинским частям страны, проверял готовность связистов.

По словам Мищенко, связисты в Беларуси — это «высокомобильный род специальных войск, который способен обеспечивать высшему военно-политическому руководству страны управление Вооруженными силами и другими воинскими формированиями».



Игорь Бурмистров: преемник Караева?









Первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Игорь Бурмистров также стал генерал-майором. После того как бывший глава внутренних войск МВД Юрий Караев стал министром внутренних дел, именно Бурмистров исполняет обязанности командующего. Предполагается, что именно Бурмистров в ближайшей перспективе возглавит внутренние войска МВД.

О Бурмистрове известно немного. Он учился в Орджоникидзевском высшем военном Краснознаменном училище имени Кирова МВД СССР. Об учебе вспоминал, что давалось непросто, так как приходилось привыкать и к большим физическим нагрузкам, и к высокогорью.

«Два года мы выполняли задачи в «горячих точках»: начинался развал Союза, массовые беспорядки — Сумгаит, Ереван, Тбилиси…» — вспоминал Бурмистров.



Уже после распада СССР Бурмистров оказался в Беларуси, служил в Полоцке, Гродно, Гомеле. Командовал войсковой частью 5448 в Минске. «Служба во внутренних войсках — дело моей жизни. Этой службой я горжусь и дорожу ей», — отмечал силовик.



Сергей Паско и Андрей Лис: главы управлений СК в восточных областях

Генерал-майорами юстиции стали начальники управлений Следственного комитета по Гомельской и Могилевской областям Сергей Паско и Андрей Лис.



Сергей Паско. Фото: gp.by

Сергею Паско 44 года, он минчанин. Учился в негосударственном Институте правоведения. С 1996 — на различных должностях в прокуратуре Заводского района Минска. С 2008 — в Генеральной прокуратуре. В Следственном комитете — с момента образования ведомства (2012). Являлся заместителем начальника управления СК по Минску. В 2016 — переведен в Гомель

Андрею Лису 43 года. Родился в деревне Лисково Клецкого района. В Следственный комитет пришел из органов МВД, а не прокуратуры. Как и Паско, в СК служит со времени создания.





Андрей Лис. Фото sb.by

Андрей Лис являлся заместителем начальника управления СК по Минской области. «За период работы в следственных органах Андрей Иванович накопил значительный опыт и профессиональные знания, которые в полной мере реализует в своей служебной деятельности. Он имеет все данные для того, чтобы успешно организовать работу управления», — говорил о Лисе председатель СК Иван Носкевич при назначении в Могилев в 2016 году.



Александр Васильев: обменял заложников на себя





Фота: sb.by

Новым генерал-майором милиции стал 44-летний начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александр Васильев. Он родом из Могилева, там же учился на местном факультете Академии МВД. С 1994 года служил оперативным сотрудником в Октябрьском районе Могилева.

В 2009—2014 возглавлял милицию в Бобруйске. С 2014 — начальник криминальной милиции в Могилевской области. В Гомеле — с 2018 года.

Известность и почет Александр Васильев получил в 2017 году, когда в Могилеве преступник взял в заложники 14 посетителей банка. Тогда Васильев принял решение обменять себя на заложников. В итоге, грабитель выводил Васильева из банка, приставив к его виску пистолет. «В тот момент был спокоен как удав, осознание пришло уже потом», — говорил он.

Сын Александра Васильева учится в Академии МВД.



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