ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неймар оказался не нужен «Реалу»

11.07.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Продолжается эпопея с возможным трансфером Неймара. 27-летнего футболиста, не приехавшего на сборы «ПСЖ» (за что он уже наказан штрафом в 375 тысяч евро), связывали с возвращением в «Барселону», потом с возможным переходом в «Реал», однако до сих пор ясности в этом вопросе не наблюдается.


Неймар. Фото: Reuters

«Барселона» не хочет платить за возвращение своего бывшего нападающего более чем 200 миллионов евро (хотя в 2017 продали его в «ПСЖ» за 222 млн). Но и, как пишет AS, «Реалу» капризный бразилец тоже не нужен.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил форварда мадридскому клубу, и что в переходе звездного игрока был заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес. Но по последним данным, Неймар не входит в планы команды Зинедина Зидана, а значит его положение до сих пор остается неопределенным.

В прошедшем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-летний футболист не входит в планы Зидана.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Американскому пирогу» - 20 лет! Даже если вы ровесник фильма, попробуйте пройти тест по его сюжету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кардиган на пуговицах женский в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика