Неймар оказался не нужен «Реалу»

Источник материала: Tut.by

Продолжается эпопея с возможным трансфером Неймара. 27-летнего футболиста, не приехавшего на сборы «ПСЖ» (за что он уже наказан штрафом в 375 тысяч евро), связывали с возвращением в «Барселону», потом с возможным переходом в «Реал», однако до сих пор ясности в этом вопросе не наблюдается.



Неймар. Фото: Reuters

«Барселона» не хочет платить за возвращение своего бывшего нападающего более чем 200 миллионов евро (хотя в 2017 продали его в «ПСЖ» за 222 млн). Но и, как пишет AS, «Реалу» капризный бразилец тоже не нужен .

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил форварда мадридскому клубу, и что в переходе звездного игрока был заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес. Но по последним данным, Неймар не входит в планы команды Зинедина Зидана, а значит его положение до сих пор остается неопределенным.

В прошедшем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.