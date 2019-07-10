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«Заказчик хотел в современном стиле». Под Минском появился дом с необычной архитектурой

11.07.2019 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитекторы Алексей Кораблев и Андрусь Бездарь из студии Zrobym architects показали свой новый объект — дом в Дзержинске с очень интересной архитектурой. Кроме формы он приметен сочетанием не самых распространенных у наших застройщиков материалов: клинкера, металла и дерева. Коттедж еще не достроен и мы можем изучить его конструктивные узлы и планировку. Подробную информацию о том, как он устроен смотрите в этом видеообзоре.

Дом построили в райцентре возле Минска и он заметно выделяется среди типовой частной застройки. В первую очередь цветом и формой — что-то похожее здесь вряд ли строили.

Пожелание клиента было одно — он хотел современный дом, строительство которого уложилось бы в обозначенную им сумму.

Таким образом архитекторы получили карт-бланш на реализацию смелых задумок. Например, они могли сделать простую односкатную кровлю, но им это показалось делом скучным и они сделали ее с наклоном еще и по диагонали. Линия кровли дома продолжается ее и в хозпостройке.


Фото: zrobym.by

Фасад исполнен в черном цвете, который сейчас в тренде в Скандинавии. Так как дом одноцветный, он не сильно выбивается из общей застройки.

— С другой стороны, по своим материалам он не привязан к окружающей застройке. В этом была наша задумка. Что касается материалов фасада, то мы использовали долговечные и качественные материалы. Северную, почти глухую стороны закрывает чешуя из металла, южную — клинкерный кирпич со вставками из дерева.


Фото: zrobym.by

Внутренний двор от улицы отгорожен габионным забором, остальной периметр закрыт секционным ограждением. Вид на соседние огороды со временем закроют уже высаженные туи. К моменту готовности интерьеров они подрастут и будут представлять собой сплошную зеленую изгородь.

 
Теги: Минск
 
 
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