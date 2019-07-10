На Мстиславщине готовятся к уборке урожая

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

День-два — иди и смело убирай урожай. На этом руководитель района Александр Прокопов акцентировал внимание на очередном заседании райисполкома при рассмотрении вопроса о готовности сельскохозяйственных организаций к уборке урожая 2019 года.

Председатель райисполкома отметил, что зерновые почти готовы к уборке, а рапс уже надо убирать. Он подчеркнул, что в районе ещё не всё сделано для того, чтобы достойно включиться в эту работу.

По словам заместителя председателя райисполкома-начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сергея Маслакова, на уборке планируется задействовать 94 зерноуборочных комбайна различных марок. Дополнительно для оказания помощи хозяйствам в уборке урожая из организаций района направлено 69 человек для работы на зерноуборочных комбайнах и зерносушильных комплексах.

Для перевозки зерна от комбайнов в сельскохозяйственных организациях района имеется 53 грузовых автомобиля. Не все они находятся в исправном состоянии. Для оказания помощи хозяйствам по перевозке урожая дополнительно планируется направить из организаций района и Министерства обороны Республики Беларусь 24 грузовых автомобиля.

Сергей Маслаков рассказал, что для проведения ремонта зерно-уборочной техники выделено 345 тыс. рублей.

Руководителям сельскохозяйственных организаций поручено завершить ремонт зерноуборочных комбайнов и зерноочистительно-сушильных комплексов и обеспечить подготовку транспорта для перевозки урожая 2019 года.

Также исполком рассмотрел вопросы о ходе реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» и о состоянии производственного травматизма, соблюдения законодательства по охране труда и работы мобильных групп за первое полугодие 2019 года.

Михаил БУКИНИЧ.