В пятницу, 12 июля, в 12.00 в Несвиже по адресу ул. Советская, д.6. состоится открытие нового магазина. На торжественное мероприятие приглашаются все желающие.
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В Несвиже откроется новый магазин
11.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В пятницу, 12 июля, в 12.00 в Несвиже по адресу ул. Советская, д.6. состоится открытие нового магазина. На торжественное мероприятие приглашаются все
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