Вся правда о фотографиях на памятник. Объясняет эксперт

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Алесь Достанко / kurjer.info

Поместить фотографию на памятник можно двумя способами. Первый — выгравировать изображение на камне, второй — сделать медальон с фотографией и разместить его на памятнике. Эксперт в сфере ритуального бизнеса Игорь Саванович рассказал всю правду о фотографиях на памятниках.

Портрет





Иллюстративное фото

Портрет умершего вырезается на памятнике гравировальным станком. Лет двадцать назад, когда эта технология только появилась, гравировка станком стоила дорого, поэтому художники вырезали портрет вручную. Сейчас так почти никто не делает. Это дольше, да и стоит ручная работа на порядок дороже. Для сравнения: чтобы выгравировать портрет, у художника уйдёт примерно двое суток, а станок за это время может сделать 10 портретов. После того как станок выгравирует портрет, художник всё равно дорабатывает его. Вносит окончательные штрихи. После гравировки все портреты покрываются специальной краской, чтобы рисунок был виден даже на мокром камне.

Медальоны

Они бывают разными в зависимости от материала заготовки, на которую наносится изображение.

Медальон на металлокерамической заготовке. Это самый бюджетный вариант. Такой медальон может иметь разную форму и размеры (9×19, 13×18,18×24). Медальон на металлокерамической заготовке недолговечен, и уже через двадцать лет его придётся заменить.

Плюсы:

низкая стоимость

мягкая передача полутонов чёрно-белых изображений;

простота крепления медальона

Минусы:

низкая светостойкость (быстро выгорает на солнце)

подвержен коррозии

нечёткость изображения

Медальон на керамической заготовке.





Поверхность такого медальона может быть как зеркально-глянцевой, так и матовой. Идеально смотрится с рамкой. Медальон может быть овальной и прямоугольной формы.

Плюсы:

влагостойкость

цветопередача

Минусы:

недостаточная чёткость и контрастность

Медальон на керамогранитной заготовке.

Отличается точной цветопередачей. Максимальный размер такого медальона 40×60 см. Может быть как овальной, так и прямоугольной формы. При изготовлении керамогранитного медальона края изделия остаются необработанными. Это смотрится грубо и неаккуратно, поэтому для того, чтобы памятник с таким медальоном выглядел эстетично, медальон необходимо заключать в рамку.

Срок службы такого медальона — 50 лет.

Плюсы:

механическая прочность

высокая устойчивость к царапинам

влагостойкость

стойкость к перепадам температур

точность цветопередачи

Минусы:

необработанные края

Медальон на фарфоровой заготовке.

Имеет зеркально-глянцевую поверхность. Обычно устанавливается на стеле. Размеры: от 9×12 см до 30×40 см. Срок службы такого медальона также 50 лет.

Плюсы:

фотореалистичность

объёмность изображения

светостойкость

стойкость к перепадам температур

химическая стойкость

Минусы:

стоимость

сложность установки

Фотомедальон на стеклянной заготовке.





Такие медальоны появились относительно недавно. Отличаются реалистичностью и детальностью изображения. Картинка настолько чёткая, что трудно поверить, что изображение находится на памятнике, а не на экране монитора.

Медальон состоит из стеклянной и керамогранитной пластины, ультрафиолетовой печати и плёнки. На итальянский керамогранит наносится ультрафиолетовая печать, сверху — прозрачная УФ плёнка и стеклянная пластина. После этого медальон «запекается» при высокой температуре. Получается, что фотография запечатана в стекле. Такой медальон может быть абсолютно любого размера. Форма: овальная, прямоугольная или в виде арки. Гарантия — 50 лет, хотя он прослужит и все сто.

Плюсы:

Фотореалистичность

Светостойкость

Влагостойкость

Стойкость к перепадам температур

Минусы:

Стоимость

Незащищённость от прямых ударов

В Слуцке памятники с фотомедальоном на стеклянной заготовке делает небольшое количество организаций. Наша организация одна из них.

Пять наивных вопросов эксперту

1. Какого качества должны быть фотографии?

Чем выше разрешение у фотографии, тем лучше. Например, у фотографий советского времени отличное разрешение. Если у выбранной фотографии плохое качество — не надо расстраиваться. Почти любой снимок можно отретушировать: добавить контрастности, убрать шум и царапины.

2. Если умирает пожилой человек, какие фотографии лучше выбирать: «в старости» или «в молодости»?

Когда умирает пожилой человек, то, как правило, его близкие выбирают из последних фотографий, сделанных при жизни, где умерший выглядит привычно для них. Но бывают и те, кто хочет запечатлеть умершего в его молодые годы. Обычно так делают пожилые люди, когда заказывают памятник сами себе при жизни.

3. Можно ли изменить детали на фото, например, цвет рубашки?

Поменять можно почти всё. У нас есть специальные каталоги, в которых можно подобрать фон, одежду и головной убор.

После обработки фотография обязательно высылается на сверку родственникам. Я с клиентами общаюсь в мессенджерах Viber и WhatsApp. Так оперативнее. Например, недавно у нас был заказ из Риги, который вёлся полностью удалённо.







4. Какой памятник лучше выбрать?





Всё зависит от бюджета, но я бы посоветовал гранитный памятник с фотомедальоном на стеклянной заготовке. На данный момент это самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество/эстетика.

5. Есть ли какие-то новинки в сфере ритуального бизнеса?





3D визуализация

Своим клиентам мы бесплатно предоставляем возможность создания 3D визуализации заказов. Максимально быстро в присутствии заказчика создаем ритуальных комплекс с выбором благоустройства, памятника и его оформления, ограды и дополнительных элементов. Другими словами, заказчик вживую может увидеть то, чего ещё нет.





Об эксперте: Игорь Саванович занимается памятниками больше 10 лет. Сотрудничает с итальянским брендом Caggiati. Участвует в благоустройстве города. Сейчас расширяет свой бизнес и, кроме продажи памятников и благоустройства, планирует заключать абонентские договоры с частными лицами на уборку захоронений.













Материал подготовила Алиса Листапад / kurjer.info

ИП Саванович И.М., УНП 690752803