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В Минске прошел Региональный стратегический форум Всемирного почтового союз

11.07.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске прошел Региональный стратегический форум Всемирного почтового союз
Белпочта

9-10 июля 2019 года операторы из более чем 30 государств собрались в белорусской столице на двухдневный Региональный стратегический форум Всемирного почтового союза для стран Европы и Центральной Азии, сообщает РУП "Белпочта".

В заседаниях участвовали представители назначенных операторов почтовой связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Украины, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии, Франции, Швейцарии и др.

В ходе двухдневного форума участники обсудили вопросы разработки и реализации Абиджанской почтовой стратегии на 2021-2024 годы, концепцию развития почты на период до 2030 года.

Также участники мероприятия затронули вопросы, касающиеся роли регулятора в почтовом секторе, лицензирования почтовых услуг.

В мероприятии принимали участие  генеральный директор Международного бюро ВПС Бишар Хуссейн, заместитель генерального директора Международного бюро ВПС Паскаль Клива, генеральный секретарь «ПостЕвропа» Ботонд Сцебени, генеральный секретарь Панафриканского почтового союза Юнус Джибрин, представители Министерства связи Республики Беларусь, РУП «Белпочта».

Надо отметить, что прямой диалог ведущих специалистов в области почтовой связи позволил проанализировать текущую ситуацию в почтовой отрасли, определить конкретные потребности региона, а также выработать совместный план действий по дальнейшему развитию.

Напомним, что Региональный стратегический форум ВПС в Минске проводился с целью подготовки к 27-му конгрессу Всемирного почтового союза, который состоится в Абиджане в 2020 году. Всемирный почтовый конгресс является высшим органом ВПС. Он созывается раз в 4 года для рассмотрения стратегических вопросов почтовой связи и определяет общую программу деятельности.

Всемирный почтовый союз — одна из крупнейших сетей в мире: он объединяет 192 страны, по всему миру расположено более 650 тысяч почтовых отделений, в которых работают более 7 миллионов сотрудников. В разные годы технологии действительно успешно работали на почтовую службу, начиная от первых железных дорог, которые сразу же стали использоваться для доставки отправлений, до авиации, телеграфов, телефонов и интернета, которые также были взяты на вооружение.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе двухдневного форума участники обсудили вопросы разработки и реализации Абиджанской почтовой стратегии на 2021-2024 годы, концепцию развития почты на период до...
 
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