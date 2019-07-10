Следователи раскрыли преступление 19-летней давности

Источник материала: Аргументы и факты

Тело пенсионерки было обнаружено в ванне по месту ее жительства.

Следователи отработали свыше 80 человек из числа знакомых погибшей. Но их причастность к убийству не подтвердилась.

В 2019 году оперативникам стало известно о возможной причастности к совершению преступления двоих жителей Минска. На момент совершения преступления они были несовершеннолетними и находились в розыске за разбой.

Один из них умер в 2008 году. Другого задержали в июне.

Следственные действия подтвердили причастность мужчины к преступлению 19-летней давности. Установлено совпадение его генотипа с генотипом, обнаруженном на изъятом с места происшествия объекте, сообщили в СК.

36-летний мужчина признался: весной 2000 года на железнодорожном вокзале в Минске он и его товарищ познакомились с женщиной, которая пригласила их к себе в гости в Бобруйск. Молодые люди приехали к женщине домой, там выпили.

Со слов допрашиваемого, в какой-то момент его товарищ нанес потерпевшей ножевое ранение, от которого та скончалась. Тело женщины преступники поместили в ванну с водой, после чего сложили в сумки имущество убитой и покинули квартиру.