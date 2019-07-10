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«Белпочта» удостоена золотой медали на выставке в Китае

11.07.2019 11:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белпочта» удостоена золотой медали на выставке в Китае
Белпочта

Экспозиция РУП «Белпочта» удостоена золотой медали на Всемирной выставке марок в Ухане (Китай), сообщает РУП «Белпочта».

Золотая медаль присуждена за экспозицию Pride of Belarus (почтовые марки 2016-2018 годов), участвовавшей в группе В, которая объединяет страны, выпускающие от 30 до 69 почтовых марок в год.

Также по результатам конкурсного класса «Филателистическая литература», где была выставлена книга «Почтовые марки Республики Беларусь. 2015», жюри дало высокую оценку представленному экспонату - серебряную награду.

За время экспозиции было реализовано более 10 тысяч белорусских марок с изображением национальных символов, архитектуры, флоры и фауны. 

 На Всемирной выставке марок было представлено 4 683 экспоната из 84 стран и регионов мира.
 

 
 
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Всемирная выставка марок проходила в Ухане с 11 по 17 июня, организатором выступил Всемирный почтовый союз.
 
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